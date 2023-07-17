Об'їдає матір. Виявлено ген, завдяки якому плід забирає корисні речовини

Нове дослідження зафіксувало, як між мишеням, яке ще не народилося, і його матір'ю відбувається дивовижне перетягування каната в боротьбі за їжу.

Недавні дослідження вагітних мишей виявили цікаву динаміку того, як плід, що розвивається, може впливати на організм матері у своїх інтересах. І все це зводиться до інтригуючої генетичної гри, пише ScienceAlert.

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В основі цього дослідження лежить концепція генетичного імпринтингу. Простіше кажучи, це схоже на гру в перетягування каната на генетичному рівні. Коли дитина зачинається, вона отримує один набір генів від кожного з батьків. Але не всі гени сприймаються однаково. Деякі гени, завдяки генетичному імпринтингу, можуть "втихомирювати" свого партнера по парі, дозволяючи їм відігравати провідну роль.

Під час останнього дослідження вчені з Кембриджського університету виявили, що миші, які ще не народилися, використовують один такий "гучний" ген, що дістався їм від батька, щоб підштовхнути матір до отримання більшої кількості поживних речовин.

"Це перший прямий доказ того, що батьківський ген маніпулює організмом матері, щоб спрямувати більше поживних речовин дитині", — пояснила Аманда Сферруцці-Перрі, репродуктивна біологиня, яка брала участь у дослідженні.

Автори виявили, що ген миші-малятка запозичив методику в гормону під назвою інсуліноподібний фактор росту 1 (Igf2), який, як відомо, суттєво впливає на ріст плода. У людини інсулін — це гормон, який допомагає нашому організму використовувати або зберігати цукор, що надходить з їжею. Однак у вагітних жінок природним чином розвивається резистентність організму до інсуліну. Завдяки цьому поживні речовини, зокрема глюкоза, стають доступними для зростаючої дитини, а не витрачаються організмом матері.

В експериментах на мишах дослідники виявили, що ген Igf2 ефективно підвищує інсулінорезистентність матері, забезпечивши надходження ще більшої кількості поживних речовин до дитини.

Дивовижним наслідком цього відкриття є те, що воно може пояснити деякі порушення росту в людини. Наприклад, якщо батьківський ген Igf2 не функціонує належним чином у плаценті, дитина може не отримувати достатньої кількості поживних речовин і народитися меншою за середній розмір. Крім того, під час дослідження було виявлено, що в нащадків із таким захворюванням рано з'являються ознаки діабету й ожиріння в більш пізньому віці.

Хоча це дослідження інтригує, важливо пам'ятати, що воно засноване на результатах досліджень на тваринах. Для повного розуміння ролі гена Igf2 під час вагітності у людини та його взаємодії з іншими гормонами необхідні додаткові дослідження. Однак отримані результати відкривають нові можливості для розуміння складнощів розвитку плода і здоров'я матері під час вагітності.

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