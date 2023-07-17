Танення льодів Арктики спровокувало підводну війну: косатки поки що перемагають, а білухам загрожує смерть

Арктичний лід уже зникає вчетверо швидше, ніж у будь-якому іншому місці. Якщо тенденція збережеться, ситуація стане критичною.

Дослідники раз у раз попереджають, що наслідки глобального потепління і різких змін клімату будуть вельми гнітючими. Наприклад, Арктика вже зараз тане вчетверо швидше, ніж будь-яке інше місце на Землі. У результаті під арктичним морським льодом розігралася справжня битва китоподібних, пише IFLScience.

Не секрет, що косатки є одними з найрозумніших і найлютіших хижаків в океані, але часом їм можуть заважати нематоди на спині. Водночас білухи змушені ховатися від цих хижаків під арктичним морським льодом — буквально забиваючись у вузькі отвори для повітря. Така тактика рятує життя білухам, оскільки косатки бояться застрягти в цих тріщинах, а тому не поспішають нападати.

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За словами капітана катера Beluga і менеджера польових операцій компанії Polar Bears International (PBI) Кірана МакІвера, проблема полягає в тому, що арктичний лід невблаганно тане, і незабаром білухам просто не буде де ховатися від косаток. За словами дослідника, морський лід відіграє важливе значення не тільки для білух, а й білих ведмедів, а також інших видів, як-от тюлені й навіть люди.

Білухи — є одними з найменших і найбільш балакучих китів у світі, саме тому вчені й прозвали їх "морськими канарками". Їхні динні голови й здатність рухати шиєю роблять їх трохи дурними, але вкрай допитливими. Білухи — вельми соціальні тварини, вони постійно співають і досліджують своє оточення.

На відміну від інших китів, у них немає спинного плавця, що дає їм змогу жити й харчуватися у районах з арктичним морським льодом. Відсутність плавця дає змогу відносно повільній білузі сховатися у морській кризі від швидкої косатки, і на те є відразу кілька причин. По-перше, відсутність плавця дає змогу плавати близько до льоду і знаходити у ньому проломи для дихання. По-друге, відсутність спинного плавця означає, що вони здатні зберігати тепло, у той час, як косатки в арктичних водах будуть втрачати занадто багато тепла під час полювання.

За словами МакІвера, білухи є частиною харчового ланцюга, що підтримується арктичним морським льодом, а тому вони покладаються на нього як на джерело їжі, а також як на притулок у разі, якщо їм потрібно сховатися від морських хижаків. Однак в останні десятиліття Арктика невблаганно втрачає лід, а тому білухи опинилися в дуже вразливому становищі.

МакІвер зазначає, що головне завдання проєкту Beluga Bits полягає в тому, щоб інформувати людство і допомогти популяції білух відновитися. По-перше, важливо розуміти, що глобальне потепління вже тут, а тому людям необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб його сповільнити. По-друге, внаслідок змін клімату білухи, білі ведмеді та інші мешканці Арктики фактично опинилися під загрозою зникнення.

Раніше Фокус писав про те, що в Арктиці помічені крижані вири, що розкинулися на сотні кілометрів.