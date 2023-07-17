Бульбашка в 1000 світлових років. Унікальну структуру виявлено в дуже далекій галактиці (фото)

Нові спостереження дали змогу знайти важливі з погляду астрономії місця в галактиці на відстані 13,2 млрд світлових років від Землі.

Японські вчені представили результати спостережень за дуже далеким космосом у виданні The Astrophysical Journal. Астрономи використовували радіотелескоп ALMA, щоб виявити місця утворення нових зірок і місця їхньої загибелі в галактиці MACS0416_Y1, розташованій за 13,2 млрд світлових років від Землі. Подібні структури вперше виявлені в такому дуже далекому космосі, пише Phys.

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Під час попередніх спостережень за дуже далекою галактикою MACS0416_Y1, яка з'явилася за 600 млн років після Великого вибуху, дали змогу знайти радіохвилі, які випромінюють молекули кисню та пил. Це дві важливі складові міжзоряних туманностей.

Подібні спостереження за розподілом пилу та кисню можуть дати уявлення про те, як народжуються та вмирають зірки в туманностях. Але астрономам не вдалося побачити структуру туманностей.

Тепер же японські вчені використовували нові технології на радіотелескопі ALMA та все-таки досягли успіху. За результатами 28 годин спостережень було зроблено дуже важливі висновки. Зокрема, результати нового дослідження показали, що області, звідки приходять радіохвилі від пилу, й області, звідки приходять радіохвилі від кисню, химерним чином переплітаються, але самі області розташовані окремо. Отже, це вказує на те, що тут відбувається процес іонізації навколишнього газу нещодавно створеними зірками всередині туманностей.

(Зліва) Пил показано червоним, кисень показано зеленим, а зоряне світло, отримане космічним телескопом "Габбл", показано синім кольором. (Справа) Викиди пилу показані окремо. У центральній області видно вертикально витягнуту еліптичну порожнину. Фото: ALMA

Також японські вчені виявили величезну порожнину завширшки приблизно 1000 світлових років у тих ділянках космосу, де більше пилу. За словами авторів дослідження, коли одночасно з'являється дуже багато величезних зірок, які не живуть дуже довго, то вони одна за одною вибухають надновими. Такі вибухи створюють у туманностях величезні "бульбашки", і знайдена вченими порожнина може бути якраз такою структурою.

Короткий опис новому дослідженню дав один із авторів наукової роботи, Такуя Хашимото з Університету Цукуба, що в Японії. За його словами, спостереження за такими двома регіонами космосу в дуже далекій галактиці можна порівняти зі спостереженням за світлом двох світлячків, що перебувають на відстані 3 см один від одного. Але водночас обидва світлячки перебувають на вершині гори Фудзіяма, а спостерігачі за ними — в Токіо. Для розуміння масштабу, знаменита гора розташована за 90 км від столиці Японії.

Вимірювання руху газу в туманностях вказують на середовище, у якому багато зірок можуть створювати масивні зоряні скупчення. Тому вчені хочуть провести нові спостереження за цією однією з найдальших галактик уже за допомогою телескопа Вебба, щоб вивчити ці скупчення.

Фокус уже писав, що за допомогою телескопа Вебба вчені змогли знайти вперше в історії теоретично передбачені так звані темні зірки. Якщо їхнє відкриття підтвердиться, то це дасть можливість розкрити таємниці темної матерії.