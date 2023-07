Незвичайне відкриття. Телескоп Вебб виявив перші в історії "темні зірки" (фото)

Астрофізики виявили вперше три яскраві об'єкти, які можуть бути надмасивними "темними зірками", і вони є першими зірками, які існували у Всесвіті.

Досі так звані "темні зірки" були лише теоретичним припущенням астрофізиків. Тобто вони могли існувати на зорі історії космосу і були в 10 млрд разів яскравішими, ніж наше Сонце. Вважається, що це були ті найперші зірки, які з'явилися у Всесвіті ще до появи зірок, які ми бачимо сьогодні. Група американських вчених, які вивчали нові зображення телескопа Вебб, вважають, що їм вдалося вперше виявити три "темні зірки" і свої висновки вони представили у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Forbes.

Вчені вважають, що три об'єкти, які спочатку здаються трьома дуже далекими галактиками, насправді виглядають як величезні об'єкти, що нагадують за своїми характеристиками теоретичні "темні зірки".

За словами авторів дослідження, ці об'єкти були найпершими зірками у Всесвіті і мають дуже важливе значення для науки не тільки тому, а ще й тому, що, згідно з теорією, вони існували за рахунок темної матерії.

Темна матерія залишається одним із найзагадковіших явищ, над природою якого ламають голови астрофізики. Вважається, що темна матерія становить приблизно 85% усієї матерії у Всесвіті та взаємодіє тільки з гравітацією.

Учені вважають, що вона складається з невидимих елементарних частинок абсолютно нового типу. Згідно з наявними теоріями темна матерія не поглинає, не відбиває і не випромінює ні світло, ні енергію, а отже, її неможливо виявити безпосередньо. Хоча про те, що вона існує, вчені роблять висновок завдяки її впливу на космічні об'єкти.

Потрібні додаткові спостереження за трьома "темними зірками", але якщо підтвердиться, що це ті самі перші зірки, які живить темна матерія, то це відкриття може розкрити таємницю природи цього загадкового явища.

За словами авторів дослідження, те що їм вдалося знайти новий тип зірок — це вже дуже важлива подія. Тепер залишилося лише довести, що вони дійсно існують за рахунок темної матерії.

Поки що три зірки перебувають у статусі кандидатів на звання "темні зірки", але якщо вони справді є тим, чим здаються, то, крім розгадки таємниці темної матерії, вони допоможуть розгадати ще одну масштабну загадку.

Річ у тім, що космічний телескоп Вебб зміг зробити знімки вже багатьох дуже далеких галактик, які з'явилися на самому початку історії Всесвіту. Але всі вони мають занадто велику масу. Вчені не можуть зрозуміти, як ці галактики всього за кілька сотень мільйонів років змогли стати такими важкими. Адже це порушує нинішні уявлення про космос.

Автори дослідження вважають, що нинішня стандартна космологічна модель історії розвитку Всесвіту, можливо, потребує коригування. Якщо деякі з цих об'єктів, які мають вигляд ранніх галактик, насправді є "темними зірками", то формування перших галактик стає більш зрозумілим.

