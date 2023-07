"Я — Смерть, великий руйнівник світів". Як батько атомної бомби Оппенгеймер розкаявся у скоєному

На тлі майбутнього виходу довгоочікуваного фільму Крістофера Нолана "Оппенгаймер" спостерігається сплеск інтересу до історичної постаті, що займає центральне місце у творі, — до Джуліуса Роберта Оппенгаймера.

Роберт Оппенгеймер, відомий фізик-теоретик, отримав славу "батька атомної бомби" завдяки своєму керівництву на посаді директора Лос-Аламоської лабораторії Мангеттенського проєкту в Нью-Мексико. Цей амбітний проєкт досяг успіху, кульмінацією якого став перший ядерний вибух, свідком якого Оппенгеймер і його команда стали 16 липня 1945 року, пише IFLScience.

Згодом на Японію скинули дві атомні бомби, що призвело до загибелі сотень тисяч людей і завершення Другої світової війни. Деякі особи, які брали участь у проєкті, намагалися виправдати свою участь у цих катастрофічних подіях.

Генерал-лейтенант Леслі Р. Гровз, колишній директор Мангеттенського проєкту стверджував через багато років: "Атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі закінчили Другу світову війну. В цьому не може бути жодних сумнівів. Хоча вони принесли смерть і руйнування в жахливих масштабах, вони запобігли ще більшим втратам — американським, англійським і японським".

Оппенгеймер, зважаючи на його значну роль у проєкті, взяв на себе тягар цього доленосного рішення. Під час відомого інтерв'ю для документального фільму "The Decision to Drop the Bomb" він згадав свої думки, коли став свідком вибуху.

Цитуючи індуїстське священне писання Бгаґавад-ґіту, він сказав: "Ми знали, що світ вже не буде таким, як раніше. Дехто сміявся. Дехто плакав. Більшість людей мовчали. Я згадав рядок з індуїстського священного писання, Бгаґавад-ґіти. Вішну намагається переконати принца, що він повинен виконати свій обов'язок і, щоб справити на нього враження, приймає свою багаторуку форму і каже: "Я — Смерть, великий руйнівник світів, що несе загибель всього живого". Думаю, ми всі так чи інакше про це думали".

Наслідки ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі тяжіли на совісті Оппенгеймера. Він зізнався президенту Трумену: "Я відчуваю, що мої руки в крові", висловлюючи величезне каяття за створення ядерної зброї.

У 1945 році він висловив свою серйозну стурбованість потенційними наслідками додавання атомних бомб до арсеналів країн, що брали участь у війні.

Оппенгеймер застерігав: "Якщо атомні бомби додадуть як нову зброю до арсеналів світу у стані війни або до арсеналів країн, що готуються до неї, то настане час, коли людство прокляне імена Лос-Аламоса і Хіросіми. Люди цього світу повинні об'єднатися, інакше вони загинуть. Ця війна, яка спустошила так багато землі, написала ці слова. Атомна бомба написала їх для того, щоб їх зрозуміли всі люди".

Після війни Оппенгеймер виступав проти намірів уряду США розробити потужніші водневі бомби, але його зусилля виявилися запізнілими. Метафоричного джина випустили з пляшки, незворотно змінивши хід історії.

