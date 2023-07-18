Як Америка отримала власну валюту: нарешті розкрито секрети доларів Бенджаміна Франкліна

Бенджамін Франклін відіграв значну роль в американській історії, зокрема у валютній системі. Під час війни за незалежність він усвідомив: вести війну, будучи пов'язаним з фінансовою системою супротивника, небезпечно для революціонерів. Отже, виникла гостра потреба в незалежній валюті.

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Америку позбавили значних запасів дорогоцінних металів, що спонукало Франкліна виступити за інноваційне рішення: паперові гроші. Проте успіх цієї альтернативи залежав від її захисту від фальшивомонетників, оскільки внутрішня цінність паперових грошей залежала від їхньої цілісності, пише IFLScience.

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Нещодавно доктор Хачатур Манукян з Університету Нотр-Дам та його колеги дослідили понад 600 банкнот, деякі з яких надруковані на друкарському верстаті Франкліна, тоді як інші виготовлені його сучасниками або фальшивомонетниками.

Використовуючи найсучасніші методи, такі як рентгенівська дифракція і флуоресценція, спектроскопія втрат енергії електронів, спектроскопія комбінаційного розсіювання та інфрачервона спектроскопія, дослідники розкрили таємниці, приховані як у папері, так і в чорнилі. Крім того, вони виявили кристалічні наповнювачі, які Франклін використовував у своїх записках, надаючи їм виразних тактильних якостей і підвищеної міцності.

Одна з особливо гостроцікавих знахідок стосувалася використання наповнювача, який відбивав світло під певними кутами. Ця відмінна риса, ймовірно, слугувала ефективним засобом відрізнити справжню валюту від підроблених аналогів.

Дослідження показало, що червоний барвник Франкліна містив сліди ртуті та сірки, тоді як синє чорнило базувалося на берлінській лазурі (Fe4[Fe(CN)6]3). Примітно, що Франклін переважно використовував чорне чорнило, і спектроскопічний аналіз пролив світло на причину такої переваги.

Франклін придбав майстерню, де виготовляли чорні барвники шляхом спалювання рослинних олій, але він також винахідливо використовував природний графіт, який добували з метаморфічних порід. Схоже, його супротивники не врахували цей унікальний інгредієнт, покладаючись на "кістяну сажу", отриману внаслідок піролізу кісток, що, не знаючи про це, призвело до тонких розбіжностей, які потенційно можна було б виявити.

Винахідливість Франкліна не обмежилася лише чорнилом; він також інтегрував у папір сині волокна, пофарбовані індиго, що забезпечило додатковий рівень складності, недосяжний при друкуванні лише синім чорнилом. Цікаво, що ця інновація передувала приписуванню її Зенасу Маршаллу Крейну, натякаючи на першопрохідницький внесок Франкліна.

Прикметно, що Франклін почав займатися дизайном грошових знаків задовго до приходу Американської революції. Заснувавши свою першу друкарню в 1728 році у віці 22 років, Франклін прагнув розв'язати проблему дефіциту золотих і срібних монет. Протягом своєї кар'єри він надрукував неймовірні 2,5 млн банкнот для колоній Пенсильванії та сусідніх регіонів, поширюючи обладнання та технології серед друкарів по всьому світу.

Одна з найвпливовіших технік Франкліна виникла під впливом натхнення, яке він черпав у складних структурах жилок, знайдених Леонардо да Вінчі в листках рослин. Франклін майстерно адаптував цю концепцію до друкарського процесу, перевершивши досягнення своїх попередників.

Під час Американської революції Франклін у співпраці з Джоном Адамсом організував друк грошей, прив'язаних до вартості іспано-американського долара, що забезпечило критично важливе фінансування армії. Це починання зіткнулося з грізним супротивником: не просто звичайними злочинцями, які прагнули відтворити валюту, а з усією міццю наймогутнішої держави світу. Британці засипали колонії купюрами, дуже схожими на банкноти Франкліна, ставлячи успіх революції в залежність від нездатності британців підробляти непомітні копії.

Попри невдачу британців у цій справі, ідея підриву економіки шляхом підробки грошей вижила і повторювалася в наступних війнах. Однак винахідливість Франкліна залишилася неперевершеною, залишивши у спадок інноваційний дизайн грошових знаків, який назавжди вплинув на хід американської історії.

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