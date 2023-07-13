Америка одного разу зупинила Ніагарський водоспад заради науки: як їм вдалося (фото)

Ніагарський водоспад, величне природне диво, має приголомшливий масштаб, який не піддається розумінню. Однак він зупинявся у двох випадках, причому один із них повністю пов'язаний із впливом людини.

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Першим випадком зупинки став інцидент, що стався вранці, 29 березня 1848 року. Місцеві жителі прокинулися, побачивши надзвичайне і сюрреалістичне видовище — Ніагарський водоспад, величезний водоспад, втратив свій могутній потік. Річка повністю зупинилася, перетворивши навколишні околиці на потойбічний, висохлий ландшафт, пише IFLScience.

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Причиною цього дивовижного явища стали колосальні крижані брили в озері Ері, які під дією сильних вітрів були віднесені до витоків Ніагари. Все русло заблокувалося, утворивши природну дамбу, яка повністю перекрила потік води. Приблизно 30 годин цей бар'єр залишався на місці, доки зміна напрямку вітру не звільнила лід з його меж, і величезна вага накопиченої води не переповнила дамбу, спричинивши її руйнування.

Другий випадок зупинки Ніагарського водоспаду розгортався як захопливе дійство, очолюване інженерним корпусом армії США. Ця ділянка, що складається з трьох окремих водоспадів, другий за величиною з яких відомий як Американський водоспад, вирізнялася значним нагромадженням гірської породи в його основі — геологічним утворенням, відомим як талус.

З часом постійне накопичення гірських порід внаслідок обвалів викликало занепокоєння серед американських урядовців. Вони побоювалися, що постійне відкладення уламків врешті-решт обмежить величний спуск води, що, ймовірно, призведе до повної зупинки водоспаду.

У світлі цих побоювань Сполучені Штати і Канада уклали двосторонню угоду — п'ятимісячне призупинення потоку води над Американським водоспадом. Під час цієї перерви мали провести масштабні дослідження, щоб зрозуміти, як водоспад відкладав гірські породи, з'ясувати їхній геологічний склад і визначити, чи потрібно втручатися для усунення перешкод.

Ця амбітна місія вимагала Геркулесових зусиль. Протягом трьох днів у 1969 році автопарк з понад 1200 вантажівок працював, щоб перевезти приблизно 28 000 тонн гірської породи, скинувши її в річку вище за течією від Американського водоспаду. Спрямувавши воду до водоспаду Підкова, потік до Американського водоспаду поступово перетворився на цівку, зрештою оголивши колосальну скелю з кам'яних уламків на спекотному повітрі.

Зневоднений водоспад під іншим кутом Фото: James St. John, photo by the New York Power Authority, via Flickr.com (CC BY 2.0)

Вигляд висохлого водоспаду відкрив несподівану скарбницю. Незліченні монети, кинуті в річку відвідувачами протягом багатьох років, лежали розкидані по оголеному руслу річки, викликаючи шалений ажіотаж серед місцевих жителів і туристів. Прикметно, що в результаті цієї операції знайдено лише два тіла — напрочуд мало, враховуючи репутацію місця трагічних самогубств і зухвалих трюків відчайдушних сміливців.

Команда інженерів, заглиблюючись у гірські породи, ретельно досліджувала лінії розломів і зони потенційної слабкості, прагнучи зрозуміти наявність напруги і передбачити потенційну нестабільність. Використовуючи болти та стратегічно просвердлені отвори, вони укріпили вразливі ділянки, одночасно створюючи альтернативні шляхи для води, тим самим пом'якшуючи надмірний тиск. Завдяки цим зусиллям команда отримала інформацію про ймовірність і час майбутніх каменепадів.

Зрештою, після завершення дослідницького періоду інженери дійшли висновку, що видалення скельних утворень було б недоцільним як з погляду їх величезних розмірів, так і непомірних витрат, які б це потягло за собою. У таких проєктах, як правило, пріоритет віддається функціональності, а не естетичній привабливості. Тому тимчасову дамбу розібрали, відновивши вічний потік води через водоспад.

Сьогодні залишилося лише кілька фотографій, на яких зафіксовано особливе видовище скелястого водоспаду, позбавленого звичного потоку незліченних галонів води.

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