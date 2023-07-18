Ефект гніту. Чи справді люди можуть самозайматися: що кажуть учені

Історична відсутність надійного наукового пояснення створила середовище для необґрунтованих теорій, однак чи існує воно насправді і як це загалом відбувається.

Дивне явище, відоме як "самозаймання людини", було описано у романі Чарльза Дікенса "Холодний дім" ще 1853 року. Однак ця концепція належить не лише уяві автора чи навіть вікторіанській літературі. Фактично лише за останні чотири сотні років було кілька сотень повідомлень про те, що люди нібито імпровізовано загорялися, пише IFLScience.

Сьогодні це дивовижне явище офіційно називається "самозаймання людини" (SHC). Вчені відзначають, що подібні випадки стають джерелом цікавості та різних теорій, особливо тому, що відсутні будь-які переконливі наукові докази того, що відбувається насправді.

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Що таке самозаймання

"Самозайманням" вважається явище, коли об'єкт загоряється без зовнішнього джерела займання — фактично полум'я ініціюється хімічними реакціями всередині об'єкта. Передбачувані випадки самозаймання людини, як правило, мають кілька спільних рис. Наприклад:

знищення тіла, при цьому оточення залишається недоторканим;

жирне покриття на стінах;

у більшості випадків горіння зачіпає тільки тулуб, кінцівки залишаються недоторканими;

відсутність очевидного джерела тепла.

За словами дослідників, здебільшого жертви SHC мають вельми схожий профіль:

літні;

з надмірною вагою;

соціально ізольовані;

жінки;

вживають велику кількість алкоголю.

Втім, варто зазначити, що випадки самозаймання людини ніколи не були надійно засвідчені, а тому вони все ще оповиті таємницею. Попри скептицизм щодо існування SHC, його, як і раніше, приймають у судово-медичних установах, і часом вказують як причину смерті.

Історія самозаймання у людей

Перші згадки сягають 17-го століття, велика кількість подібних випадків були задокументовані у 19 столітті, і лише деякі — за останні 100 років. Так, перший відомий випадок був описаний 1641 року данським лікарем і математиком, який описав передчасну смерть італійського лицаря наприкінці 15 століття. У документах ідеться, що одного разу вночі лицар таємничим чином випив вино, а потім спалахнув полум'ям.

Далі було написано ще кілька звітів і всі вони були пов'язані з алкоголем, що призвело до вікторіанської теорії про те, що SHC є відплатою за надмірне вживання алкоголю. У 1851 році один з основних основоположників органічної хімії Юстус фон Лібах провів серію експериментів і виявив, що анатомічні зразки, які зберігаються у 70% етанолі, не горять, як і щури, яким вводили етанол. Таким чином вікторіанську гіпотезу було спростовано.

В одній статті 2012 року висунули припущення про те, що в самозайманні людини, якщо прибрати з рівняння алкоголь, винні всі, зокрема:

кишкові гази;

біоелектрика;

надактивні мітохондрії;

полтергейст.

Утім, жодна з цих теорій не має вагомого наукового пояснення.

Сучасне пояснення самозаймання людини

Якщо алкоголь і привиди ні до чого, тоді, що могло б пояснити цей феномен? За словами професора патології Університету Аделаїди Роджера Байярда, одним із найімовірнішим поясненням є "ефект гніту".

Простими словами, до ризику SHC найбільше схильні алкоголіки-відлюдники з надмірною вагою, закутані в ковдри, які можуть пролити частину спиртного на себе, а потім впустити цигарку — в результаті це призводить до повільного горіння.

По суті, ефект гніту вимагає зовнішнього джерела займання, що змушує жирові відкладення плавитися. Коли шкіра розривається, жир вбирається одягом жертви, а далі вона діє як гніт свічки — горить протягом тривалого часу за відносно низької температури.

За словами професора Байарда, було показано, як тканинний гніт у розплавленому людському жирі здатен продовжувати горіти за температури до 24 °C. Як наслідок, учені пропонують саме це пояснення обмеження пожежі та збереження прилеглих частин тіла й одягу.

Таким чином, ефект гніту є найбільш науковим поясненням "самозаймання людини", проте важливо розуміти, що воно передбачає наявність зовнішнього джерела займання. Простими словами, саме по собі "самозаймання людини" є міфом, бо люди не згорають спонтанно. За словами професора Байарда, це означає, що у цього настільки дивного явища насправді є досить приземлене пояснення. Саме тому вчений наполягає, що в цьому разі немає сенсу приплітати щось надприродне, оскільки реальність є куди більш прозаїчною.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 5 наукових пояснень паранормальної активності.