Флорентійський шедевр епохи Відродження. Як Гіберті створив справжні "Ворота раю" (фото)

Флоренція може похвалитися архітектурними чудесами, які втілюють мистецький та інтелектуальний блиск тієї епохи. Серед них найбільше виділяються Ворота раю на східному фасаді Флорентійського баптистерію.

Ці надзвичайні бронзові двері слугують представленням божественної величі. Випромінюючи розкіш і надзвичайну майстерність, вони свідчать про таланти майстрів епохи Відродження, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щоб оцінити значення Воріт раю, необхідно заглибитися в історичний і культурний контекст, в якому вони задумані. Ними прикрасили Флорентійський баптистерій, також відомий як Баптистерій Святого Іванна. З часом баптистерій зазнав численних розширень та реконструкцій, що призвело до того, що сьогодні ми бачимо чудову споруду.

Поєднання архітектурних стилів, включаючи романський і готичний впливи, прикрашає баптистерій. Проте, саме три пари бронзових дверей, розміщених у його стінах, справді вирізняють його з-поміж інших. Найвідомішими з них є Ворота раю, спроєктовані Лоренцо Гіберті.

Гіберті, видатний художник, здобув класичну освіту, яка суттєво вплинула на його художній стиль. Виняткова здатність створювати складні рельєфні роботи, поєднувати перспективу та глибину вирізняла його серед інших, що призвело до перемоги у престижному конкурсі, який проводила гільдія "Арте ді Калімала" у 1401 році. Цей тріумф підніс Гіберті до мистецької слави, перевершивши таких видатних сучасників, як Філіппо Брунеллескі та Донателло.

Флорентійський баптистерій: Східні двері, або Ворота раю, авторства Лоренцо Гіберті Фото: Lorenzo Ghiberti/ CC BY 3.0

Ворота раю, грандіозна кульмінація майстерності та амбіцій Гіберті, стали його magnum opus. Ці розкішні двері складаються з десяти бронзових панелей, на кожній з яких з ретельною деталізацією зображені біблійні сцени.

Гіберті відійшов від середньовічної традиції, охоплюючи елементи перспективи та глибини. Панелі розповідають історії зі Старого Заповіту, серед яких Адам і Єва, Ноїв ковчег, Дарування Заповідей, Мойсей і вогняний кущ, Розділ Червоного моря та Жертвоприношення Ісаака. Центральне панно, Хрещення Христа, оточене вишуканими архітектурними рамками та алегоричними фігурами.

Створення такого монументального шедевра вимагало не лише мистецького генія, але й технологічних досягнень у бронзовому литті. Майстерне володіння Гіберті складною технікою лиття по виплавлюваному воску дозволило досягти вишуканої точності та складної деталізації. Кожна панель свідчить про неабиякий талант і технічні знання Гіберті та його команди ремісників. Свідченням кропіткої роботи є те, що створення Воріт раю тривало 27 років.

Північні двері автора Лоренцо Гіберті, Музей Флорентійського собору Фото: Lorenzo Ghiberti/ CC BY 3.0

Релігійна тематика пронизувала Флоренцію епохи Відродження, і ворота слугують яскравим прикладом цієї духовної відданості. Замовлені для прикраси баптистерію, ці двері символізують поріг між світським світом і священним царством хрещення. Зрештою їх почали шанувати як освітній ресурс, що пропонує розуміння культурного, соціального та релігійного контексту епохи Відродження.

Протягом століть Ворота раю стикалася з численними викликами, включаючи вивітрювання, забруднення та пошкодження від воєн. У середині 20-го століття, щоб гарантувати їхнє збереження, оригінальні панелі замінили високоякісними репліками. Однак, після тривалого процесу реставрації, автентичні панелі повернули до баптистерію у 2016 році, що дозволило відвідувачам знову побачити їхню велич.

Шедевр Гіберті справив глибокий вплив на наступні мистецькі течії, привертаючи до Флоренції художників, архітекторів та інтелектуалів, які захоплювалися ним. Їх витонченість і наративна сила надихали покоління митців, зокрема знаменитого Мікеланджело, який назвав їх "Райськими воротами" — назва, що не втратила своєї актуальності й донині.

Ворота раю

Окрім мистецького та історичного значення, Ворота раю несуть культурний і духовний символізм, запрошуючи відвідувачів долучитися до багатої мистецької спадщини Флоренції та сили людської творчості.

Раніше Фокус писав, коли археологи планують відновити перший Мавзолей в історії та як це зробити.

А також ми розповідали, на якому етапі відновлення зараз перебуває реставрація Собору Паризької Богоматері.