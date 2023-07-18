Зняти мішень зі спини. Як захиститися від укусів комарів, і що насправді їх відлякує

Дослідники розповіли про всі хитрощі, які дадуть змогу відвадити від себе комарів цього літа.

Літо у самому розпалі, а значить варто подумати про те, як захиститися від укусів комарів. Не секрет, що комарі залишають на нашій шкірі неприємні укуси, що сверблять, проте вони також можуть становити серйозну, а часом і смертельну небезпеку для нашого здоров'я. Річ у тім, що комарі є переносниками шкідливих патогенів, які спричиняють небезпечні захворювання, як-от малярія, лихоманка Денге, вірус Зіка і лихоманка Західного Нілу, пише Inverse.

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Як уникнути укусу комарів

Самки комарів кусають людей, щоб отримати необхідні поживні речовини з нашої крові, які вони використовують для виробництва яєць. Всього однієї порції крові вистачить, щоб дати життя сотні яєць комарів.

Існує кілька способів, щоб уникнути укусу комарів, а саме:

довгий вільний одяг;

обмеження часу перебування на вулиці;

розміщення спеціальних екранів для знищення комарів;

позбавлення від стоячої води, яку комарі використовують для розмноження.

Проте одним із найдієвіших способів захисту від укусів комарів є репеленти.

Репеленти від комарів

Команда Іммо Хансена і Гейлі Лукер з Лабораторії молекулярної фізіології векторів при Університеті штату Нью-Мексико понад 10 років займається вивченням різних типів репелентів та їхньої ефективності.

Дослідники зазначають, що використання репелентів сягає своїм корінням у далеке минуле. Деякі з найстаріших записів відносяться до ранньої єгипетської та римської історії — в той період для відлякування комарів часто використовували дим.

Сьогодні у людства набагато більше можливостей, ніж було у наших предків, а тому ми можемо використовувати різні засоби для захисту від комарів, зокрема:

спреї;

лосьйони;

свічки;

котушки;

випарники та інше.

Ці репеленти, як правило, впливають на смак і нюх, а часом і те, і інше. Ці засоби блокують або надмірно стимулюють ці почуття, що допомагає відвадити комарів.

Засоби від комарів, які не працюють

Універмаги та аптечні мережі продають безліч різних видів браслетів — вони продаються як браслети й годинники із захистом від комарів, а матеріали, з яких їх виробляють, можуть варіюватися від шкіри до пластику. Після безлічі різних досліджень вчені дійшли висновку, що ці засоби не працюють, навіть якщо вони завантажені репелентами, вони просто не можуть захистити все наше тіло.

Дослідження показують, що ще одним провальним способом захисту є ультразвукові відлякувачі. Їх продають у вигляді електричних модулів, різновидів, що стоять окремо, або аксесуарів, схожих на годинник, які, як стверджується, видають високочастотний звук, що відлякує комарів, імітуючи кажанів. Однак учені довели, що вони просто не здатні відлякати комарів, а деякі й зовсім привертають увагу комах.

Вчені дійшли висновку, що харчові добавки, такі як вітамін В, часник та інші, також не здатні відлякати комарів.

Ще одним провальним способом захисту також є репеленти на основі світла. Як правило, ці пристрої виглядають як кольорові лампочки, але вони не приваблюють комах, які летять на біле світло. Однак цей засіб насправді спрацює для метеликів, жуків і клопів.

Засоби від комарів, які працюють

Дослідники зазначають, що від комарів насправді може допомогти ДЕТА — хімічна речовина під назвою N, N-діетилметатолуамід, яка була розроблена в 1950-х роках армією США. Що вищий відсоток речовини, то довше діятиме захист — максимум до 6 годин.

Ще одним дієвим способом захисту від комарів є пікаридин — синтетичний репелент, що за 20% концентрації діє до 6 годин.

Олія лимонного евкаліпта також є чудовим репелентом і є рослинною альтернативою ДЕТА і пікаридину. Її захисні властивості також можуть зберігатися до 6 годин.

Дослідники провели низку випробувань і дійшли висновку, що деякі інші олії також здатні захистити від укусів комарів, наприклад:

олія гвоздики — 90 хвилин за 10% концентрації;

олія кориці — понад 60 хвилин за 10% концентрації;

олія цитронели — близько 30 хвилин за 10% концентрації.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли щось, що ефективно відлякує комарів: знайдеться в кожній ванній.