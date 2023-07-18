Народилися алкоголіками. Учені знайшли гени, що відповідають за появу алкогольної залежності

Розплутуючи генетичну нитку алкоголізму, дослідники Університету Індіани роблять протверезливе відкриття.

Не секрет, що зловживання алкоголем є серйозною проблемою, від якої тільки в США страждають близько 16 млн. осіб. Однак фактори, що сприяють розвитку розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю, дуже складні у визначенні та розумінні, і багато питань залишаються без відповіді. Нещодавно дослідницька група з Університету Індіани зробила важливе відкриття, що проливає нове світло на те, як наші гени можуть впливати на наше ставлення до алкоголю, пише Medical News.

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По суті, нове дослідження вказує на те, що ключову роль у розвитку алкоголізму відіграє набір генів, відомих своєю роллю в адаптивності мозку і сприйнятті болю. Іншими словами, йдеться не про один ген, а про цілу групу генів.

Щоб дійти такого висновку, вчені скрупульозно проаналізували близько 3 млрд. пар основ ДНК, що містять майже 30 000 генів, у 70 окремих тварин. Це дало змогу виокремити невелику групу генів, пов'язаних із поведінкою під час вживання алкоголю.

Це новий погляд на розуміння алкогольної залежності. Раніше основна увага приділялася окремим генам та їхньому внеску у вживання алкоголю. Однак ці результати свідчать про те, що ширша група генів може впливати на нашу пристрасть до алкоголю, можливо, змінюючи способи комунікації та реакції мозку на алкоголь.

Одним з інтригуючих аспектів є зв'язок розвитку залежності з нашим сприйняттям болю. Мабуть, гени, пов'язані з відчуттям болю, взаємодіють з двома іншими групами генів, що відповідають за нервову комунікацію. Наслідком цього є те, що зміни в мозку, викликані алкоголем, можуть підвищити позитивні емоції, пов'язані з його вживанням, що може призвести до порочного кола продовження вживання алкоголю для деяких людей.

Крім того, було виявлено набір генів, які при впливі на них сприяють вживанню алкоголю. Деякі з цих генів мали так звані тихі мутації, коли зміни в ДНК не впливають на білки, що виробляються генами, але можуть змінювати поведінку генів. Було помічено, що ці тихі мутації спричиняють зміни в інших генах, які відіграють роль у розвитку алкоголізму.

Дослідники припускають, що розуміння поведінки цих генів може відкрити можливість розробки стратегій раннього втручання для боротьби з надмірним вживанням алкоголю. Крім того, це дослідження може закласти основу для проведення генетичного тестування на предмет наявності алкоголізму. Знання про вищу генетичну схильність до алкоголізму може спонукати деяких людей обережніше ставитися до вживання спиртних напоїв.

Але, звісно, це ще тільки початок. Як зазначив провідний дослідник, професор Чжоу, головне питання зараз полягає в тому, як ці результати, отримані на тваринних моделях, можна перенести на людину. Якщо ті самі закономірності виявляться вірними і для нас, то це може призвести до більш цілеспрямованого підходу до профілактики та лікування алкоголізму.

Раніше Фокус писав про те, що алкоголь змінює структуру мозку в юності. Рясне вживання алкоголю в підлітковому віці може залишити після себе не тільки похмілля.

Також Фокус писав про те, що вчені стверджують, що стійкості до алкоголю не існує. Дослідження показало, що люди, які сильно п'ють, п'яніють навіть гірше, ніж ті, хто вживає алкоголь набагато рідше.

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