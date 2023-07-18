Чеські археологи на доісторичному кораблі перевірили, як древні люди колонізували світ (фото)

Радомир Тихий, професор археології в університеті Градець-Кралове, а також директор археологічного парку Вшестари, очолив команду чеських археологів-експериментаторів у подорожі на репліці доісторичного судна. Успішна експедиція пройшла водами Егейського моря.

Такі морські експедиції, започатковані градецькими археологами ще у 1995 році, вже неодноразово проводили з використанням дерев'яних човнів. Нещодавнє досягнення, назване "Моноксилон IV", стало третім, проведеним протягом літнього сезону, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Назва "Моноксилон" походить від грецького терміну "моноксилон" (або його скороченої версії "моноксил"), що означає спрощену посудину, ретельно виготовлену з одного стовбура дерева. Маючи непросту історію, моноксили давно задокументовані як один із найдавніших типів човнів, їх використовували ще в кам'яному віці.

Деякі сучасні спільноти досі використовують ці примітивні човни у своєму повсякденному житті.

За словами організатора експедиції Радомира Тихого, основна мета подорожі полягала в тому, щоб розкрити таємниці сільськогосподарської колонізації Середземномор'я, яка відбулася приблизно 9 000 років тому.

Експедиція складалася з 20 веслярів і керманича, які вирушили у складний 500-кілометровий маршрут, розділений на 17 окремих ділянок. Відпливши з острова Самос, розташованого біля турецького узбережжя, екіпаж проклав свій шлях через низку островів, перш ніж досягти півострова Пелопоннес у Греції.

Для подорожі вони виготовили копію човна епохи неоліту, якому 8000 років, знайденого в озері Браччано поблизу Риму в 1994 році Фото: Monoxylon.cz

Для подорожі вони виготовили копію човна епохи неоліту, якому 8000 років, знайденого в озері Браччано поблизу Риму в 1994 році. Човен важив майже три тонни, його довжина сягала 11,5 м, а ширина — 1,2 м.

За задумом організаторів, основна мета цих амбітних експедицій полягає у практичній перевірці можливостей стародавніх дерев'яних суден — моноксилів — у сприянні поширенню ранніх землеробських популяцій на величезних просторах Середземномор'я.

Раніше Фокус писав, як новий метод аналізу відкриває приховані деталі картин Стародавнього Єгипту.

А також ми розповідали про міст між мертвими та живими. Археологи знайшли древні підземелля в Мексиці.