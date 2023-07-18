Британські археологи виявили унікальні для своєї місцевості артефакти бронзового віку (фото)
Під час розкопок на ділянці дороги між Кембріджширом та Бедфордширом науковці виявили артефакти бронзового віку. Їхня знахідка, як вважають, є грузилом для ткацького верстата.
До цього відкриття єдиними артефактами дозалізного віку, знайденими в цій місцевості, були кам'яні наконечники стріл, що робить цей тягарець унікальним і цінним доповненням до археологічної спадщини. Розкопки є частиною проєкту під керівництвом Музею археології Лондона (MOLA), пише BBC News.
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Тягарець для ткацького верстата, поки "незвичайний" артефакт, дає цінну інформацію про стародавні методи виробництва текстилю.
Якщо вдасться підтвердити його датування бронзовим віком (2500-800 рр. до н.е.), це може свідчити про те, що людське проживання в цій місцевості сягає набагато глибшої давнини, ніж вважалося раніше.
Окрім тягарця, дослідники знайшли й інші артефакти, які допомагають реконструювати всебічну картину життя в цьому конкретному регіоні Британії кілька тисячоліть тому. Однією з них є римський стилус, який використовували для письма на воскових табличках.
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