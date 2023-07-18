Британські археологи виявили унікальні для своєї місцевості артефакти бронзового віку (фото)

Під час розкопок на ділянці дороги між Кембріджширом та Бедфордширом науковці виявили артефакти бронзового віку. Їхня знахідка, як вважають, є грузилом для ткацького верстата.

До цього відкриття єдиними артефактами дозалізного віку, знайденими в цій місцевості, були кам'яні наконечники стріл, що робить цей тягарець унікальним і цінним доповненням до археологічної спадщини. Розкопки є частиною проєкту під керівництвом Музею археології Лондона (MOLA), пише BBC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Римляни використовували стилуси, щоб писати на воскових табличках, а потім розгладжували поверхню для повторного використання знову і знову Фото: MOLA

Тягарець для ткацького верстата, поки "незвичайний" артефакт, дає цінну інформацію про стародавні методи виробництва текстилю.

Якщо вдасться підтвердити його датування бронзовим віком (2500-800 рр. до н.е.), це може свідчити про те, що людське проживання в цій місцевості сягає набагато глибшої давнини, ніж вважалося раніше.

Знайдені рештки безголових тварин, зокрема овець і свиней, на думку команди, є свідченням стародавніх бенкетів Фото: MOLA

Окрім тягарця, дослідники знайшли й інші артефакти, які допомагають реконструювати всебічну картину життя в цьому конкретному регіоні Британії кілька тисячоліть тому. Однією з них є римський стилус, який використовували для письма на воскових табличках.

Раніше Фокус писав про розкопані таємниці: що насправді означають древні англосаксонські кільця зі слонової кістки.

А також ми розповідали про перший в історії золотий торк бронзового віку, знайдений у Британії.