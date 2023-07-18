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Технології та наука

Британські археологи виявили унікальні для своєї місцевості артефакти бронзового віку (фото)

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Фото: MOLA | Якщо цей камінь належить до бронзового віку, це означає, що люди жили на цій території довше, ніж вважали археологи раніше

Під час розкопок на ділянці дороги між Кембріджширом та Бедфордширом науковці виявили артефакти бронзового віку. Їхня знахідка, як вважають, є грузилом для ткацького верстата.

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До цього відкриття єдиними артефактами дозалізного віку, знайденими в цій місцевості, були кам'яні наконечники стріл, що робить цей тягарець унікальним і цінним доповненням до археологічної спадщини. Розкопки є частиною проєкту під керівництвом Музею археології Лондона (MOLA), пише BBC News.

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Римляни використовували стилуси, щоб писати на воскових табличках, а потім розгладжували поверхню для повторного використання знову і знову
Фото: MOLA

Тягарець для ткацького верстата, поки "незвичайний" артефакт, дає цінну інформацію про стародавні методи виробництва текстилю.

Якщо вдасться підтвердити його датування бронзовим віком (2500-800 рр. до н.е.), це може свідчити про те, що людське проживання в цій місцевості сягає набагато глибшої давнини, ніж вважалося раніше.

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Знайдені рештки безголових тварин, зокрема овець і свиней, на думку команди, є свідченням стародавніх бенкетів
Фото: MOLA

Окрім тягарця, дослідники знайшли й інші артефакти, які допомагають реконструювати всебічну картину життя в цьому конкретному регіоні Британії кілька тисячоліть тому. Однією з них є римський стилус, який використовували для письма на воскових табличках.

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