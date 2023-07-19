Бесіда з Сократом і ванна з Клеопатрою. Яка епоха в історії людства була найкращою для життя

Якби подорожі в часі справді існували й ми могли б вирушити куди завгодно, яку епоху обрали б ви?

Останні кілька років, м'яко кажучи, були не найкращими. Чи то пандемія коронавірусу і спричинені нею обмеження, чи то війна, чи то економічні проблеми, що вирують у всьому світі, справедливим буде твердження, що 2020-ті роки поки що не були такими вже й гарними, як ми сподівалися, пише IFLScience.

Однак чи є найкращий час для життя? Наразі у Twitter розгорілася справжня дискусія, після того, як акаунт HistoryInMemes поставив наступне запитання: якби ви могли бути частиною будь-якої стародавньої цивілізації, яку б ви обрали?

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Стародавня Греція

Стародавня Греція стала однією з найпопулярніших відповідей серед респондентів: багато хто відповів, що їм хотілося б поспілкуватися з Сократом і Арістотелем. Утім, чи такий уже хороший цей вибір? У той час як стародавні греки зробили неймовірний внесок у галузі математики, астрономії, філософії та медицини, побудували дивовижні будівлі, які й роки потому мають чудовий вигляд, для більшості в Стародавній Греції життя було досить важким.

Річ у тім, що більшість стародавніх греків жили в сільській місцевості та селах, обробляючи мізерні сільськогосподарські угіддя. В одній зі своїх робіт історики Естель Гальбуа і Сільві Руж'є-Блан писали, що погляд грецького суспільства на бідних часто був критичним і всіляко виключав їх. Вважалося, що бідняки "мають низьку моральність і деградацію невпевненості та нечестя". Історичні факти свідчать про те, що вони грабували вівтарі, крали підношення, брехали та робили багато чого іншого, щоб мати можливість вижити.

Але, попри все це, ви, ймовірно, могли б відчути себе тут краще у соціальному плані, ніж в інші моменти історії. Історичні записи свідчать про те, що у містах бідняки займали відкриті місця, громадський ґанок чи дороги, і немає жодних свідчень, які б вказували на законодавство, щоб вигнати їх. Найбідніші також могли відвідувати громадські лазні та систематично були присутні біля храмів.

Стародавній Єгипет

Стародавній Єгипет і Рим — ці дві стародавні цивілізації також були вельми популярними відповідями. Як і в будь-якій іншій цивілізації, наскільки жахливо жити в ті часи, залежить від вашого становища. Очевидно, добре бути фараоном, але навряд чи приємно бути його рабами.

Якби для подорожі у стародавню епоху ви обрали Єгипет, щоб допомогти у будівництві пірамід, ваше життя, ймовірно, було б надзвичайно важким. Утім, не таким поганим, як можна було б очікувати. Всупереч поширеній думці, єгипетські піраміди зовсім не були побудовані рабами — дослідники дійшли висновку, що вони були зведені найманими робітниками. Про це свідчить виявлення робочого села і кладовища на пірамідах Хефрена і Мікеріна в 1990-х роках.

Науковці зазначають, що робітників ховали у могилах із сирцевої цегли з пивом і хлібом, які можна взяти з собою в потойбічне життя. Дослідники вважають, що близькість села і поховань до пірамід дає змогу припустити, що будівельники насправді були найманими робітниками.

Аналіз останків показав, що вони дотримувалися багатої білком дієти, що було нечувано для того часу. Крім того, існують докази, що зламані кістки робітників було вправлено, а одній людині навіть ампутували ногу, після чого вона прожила ще щонайменше 14 років — тобто, їй було надано медичну допомогу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найстаріше збережене місто на Землі.