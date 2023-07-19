Позаземне життя: які форми живих організмів можуть процвітати на супутниках Юпітера та Сатурна

В екстремальних умовах навколишнього середовища деякі бактерії на Землі перетворюються на бактеріальні спори й так живуть далі. Те ж саме може відбуватися й на супутниках газових гігантів.

Учені з NASA вважають, що на крижаних супутниках Сатурна та Юпітера можуть жити мікроорганізми у вигляді бактеріальних спор. Такі бактерії могли вперше з'явитися на дні океанів, наприклад, на супутнику Юпітера Європі або на супутнику Сатурна Енцеладі, де вища температура. Але потім вони перейшли в стадію бактеріальних спор і можуть існувати в холодніших надрах супутників або навіть на крижаній поверхні. Як не дивно, чим холодніші умови, тим більше ці умови подобаються цим спорам. Принаймні на це вказує дослідження Едіт Файоль і її колег із Лабораторії реактивного руху NASA, пише Forbes.

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За словами вчених, бактеріальні спори являють собою стадію життя бактерій, які перебувають у стані сну. Так бактерії на Землі реагують на екстремальні умови навколишнього середовища. Спора являє собою звичайну бактеріальну клітину, навколо якої утворюється захисна оболонка, яка захищає генетичний матеріал.

За словами Файоль, бактеріальні спори є одними з найстійкіших форм життя, але вони не ростуть і не розмножуються, а лише зберігають основу мікроорганізму до появи сприятливіших умов для існування. Коли ці умови з'являються, то спори перетворюються назад на звичайні клітини, які здатні розмножуватися.

Енцелад Фото: NASA

Учені провели дослідження з використанням такої земної бактерії, як Bacillus Subtilis, і вивчили її спори, щоб краще зрозуміти, чи можуть мікроорганізми вижити на поверхні крижаних супутників Сатурна та Юпітера.

Дослідники з'ясували, що бактеріальні спори стали життєздатнішими, коли їх опромінювали сонячним світлом за дуже низьких температур. Тобто спори краще виходили зі стану сну та перетворювалися на звичайну клітину, яка здатна розмножуватися, коли температури були дуже низькими, а не високими. Це пов'язано з тим, кажуть учені, що за низьких температур випромінювання не може так сильно пошкодити спору, як за високих.

За словами Файоль, за умови відсутності сильного випромінювання на крижаних супутниках газових гігантів подібні бактеріальні спори можуть існувати дуже довго. Наприклад, на Землі такі спори за низьких температур залишаються життєздатними протягом багатьох років.

Європа Фото: NASA

Науковці вважають, що якщо в підземних океанах на супутниках Сатурна та Юпітера з'явилися мікроорганізм, то вони можуть опинитися на їхній поверхні. Тобто теоретично вони могли б вижити тут у вигляді спор. Але через високий рівень випромінювання Сонця присутність тут таких спор має дуже низьку ймовірність.

Водночас, за словами Файоль, найкращим місцем для існування спор буде поверхня Енцелада. Якщо мікроорганізми з'явилися в підземному океані цього супутника та потрапили на його поверхню, то найкращі шанси на виживання бактеріальних спор з'являться в районі південного полюса Енцелада. Сюди потрапляє менше сонячного світла, тут довгі холодні зими, а викиди води й інших речовин у вигляді пари з надр супутника можуть захистити мікроорганізми від ушкоджень, вважають учені.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили гігантські закручені хвилі навколо Юпітера на краю магнітосфери планети.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити необхідні для існування життя елементи на Енцеладі.