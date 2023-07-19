Допомога звідки не чекали. Слина кліщів здатна лікувати артрит і хвороби серця

Кліщі не просто шкідники, адже згідно з новим дослідженням, вони можуть стати ключем до лікування поширених і небезпечних захворювань.

Сказати, що кліщі — не найулюбленіші нами істоти буде великим применшенням, але австралійські вчені виявили, що ці маленькі шкідники можуть допомогти нам створити нові способи боротьби із запаленнями. Вся справа в унікальному білку, що міститься в слині кліщів, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Імунна система нашого організму відповідає на травми та інфекції запальною реакцією. Зазвичай це добре, оскільки допомагає загоювати рани і боротися з чужорідними організмами. Але іноді запальна реакція може вийти з-під контролю, що призводить до хронічних захворювань, таких як хвороби серця або ревматоїдний артрит.

Незвичайність кліщів полягає в тому, що під час укусу вони можуть відключати запальну реакцію. Це дозволяє їм залишатися прикріпленими до господаря непомітно. Для цього вони виділяють зі своєї слини групу протизапальних білків, відомих як евазини, які не дають нашому організму викликати запальну реакцію.

Дослідників з Університету Монаша особливо зацікавив новий тип цих білків, який вони назвали евазини A3. Вони виявили, що ці білки можуть зупиняти ширший спектр запальних сигналів нашого організму, ніж інші типи білків.

У лабораторних випробуваннях вчені змогли використовувати ці евазини A3 для зупинки запалення, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань і ревматоїдного артриту. Це особливо важливий момент, оскільки йдеться про поширені захворювання, і це може відкрити новий спосіб їх лікування для мільйонів людей.

Однак ці дослідження поки що перебувають на ранніх стадіях. Хоча результат останнього дослідження і має потенціал, ми поки що не можемо говорити про створення нових ліків на основі слини кліща. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи можна безпечно та ефективно перетворити це відкриття на ліки для людей.

Але перший і важливий крок уже зроблено. Як пояснив один із провідних дослідників, Рам Бхусал, "евазини, отримані з кліщів, являють собою новий клас протизапальних засобів. Як такі, вони пропонують новий погляд і альтернативну стратегію зниження запалення в організмі. Це може призвести до створення нового покоління протизапальних препаратів, що дасть змогу поліпшити можливості лікування людей із хронічними запальними захворюваннями".

Таким чином, хоча нам і огидно виявляти на собі кліщів, вони, як не дивно, можуть допомогти нам знайти нові способи боротьби з деякими поширеними і виснажливими захворюваннями.

Раніше Фокус писав про вплив різких змін клімату на кліщів. Дослідження принесло тривожні новини про стійкість кліщів, сумнозвісних винуватців поширення хвороби Лайма.

Також Фокус писав про найнебезпечнішу вірусну хворобу, яку переносять кліщі. Незважаючи на рідкість цього захворювання, його наслідки можуть бути руйнівними.