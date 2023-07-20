Його не повинно там бути. На зорі Всесвіту виявлено елемент, який мав з'явитися пізніше

За допомогою космічного телескопа Вебб було виявлено вуглецевий пил менше ніж через мільярд років після Великого вибуху. Раніше вважалося, то вуглець з'явився пізніше.

Найраніший Всесвіт протягом перших кількох сотень мільйонів років складався в основному з водню з невеликою кількістю гелію та інших речовин. Хімічні елементи, важчі за водень і гелій, зокрема й водень, з'явилися лише після того, як величезні зірки вибухнули надновими і засіяли Всесвіт новими хімічними компонентами. Принаймні так вважали вчені до нового відкриття. Для авторів дослідження, опублікованого в журналі Nature, стало абсолютною несподіванкою, коли вони знайшли велику кількість вуглецевого пилу вже через 800 млн років після Великого вибуху. Неможливе, виявилося можливим, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з основною теорією походження Всесвіту, то він з'явився приблизно 13,8 млрд років тому після Великого вибуху. Перший мільярд років його існування називається Космічним Світанком і це дуже важливий етап в еволюції космосу. У цей час з'явилися найперші зірки, найперше світло осяяло Всесвіт, зірки почали об'єднуватися в галактики, але найголовніше, що саме завдяки першим зіркам космос почав наповнюватися новими хімічними елементами.

Нові елементи були створені в ядрах величезних зірок, які досягнувши кінця свого життя вибухнули надновими. Але для цього потрібні сотні мільйонів років і вважалося, що через 800 млн років після Великого вибуху того ж вуглецю ще не існувало.

Хімічні елементи важчі за водень і гелій, зокрема й водень, з'явилися лише після того, як величезні зірки вибухнули надновими і засіяли Всесвіт новими хімічними компонентами Фото: сверхновая

Автори нового дослідження вивчали пил у галактиках, які якраз належать до цього часового періоду за допомогою космічного телескопа Вебб. У результаті дослідження вони виявили щось дуже дивне. Виявилося, що в цих галактиках дуже багато вуглецевого пилу.

Але самі галактики занадто молоді для того, щоб у них зміг з'явитися вуглець, оскільки вони існували менше ніж кілька сотень мільйонів років. Тобто навіть найбільші зірки не могли так швидко прожити своє життя, щоб потім вибухнути і наповнити їх вуглецем.

Згідно з існуючими теоріями перші зірки у Всесвіті були набагато більшими за розмірами і масою, ніж найбільші сучасні зірки. Вчені припустили, що ці зірки, найімовірніше, через це могли прожити коротше життя, а значить вибухнули надновими набагато раніше, ніж передбачалося. Це означає, що важчі, ніж водень і гелій хімічні елементи могли з'явитися раніше під час Космічного світанку.

Це відкриття передбачає наявність нових часових меж для появи важких елементів у ранньому Всесвіті Фото: сверхновая

За словами вчених, це відкриття передбачає наявність нових часових меж для появи важких елементів у ранньому Всесвіті, які є складовою пилу в ранніх галактиках. Також автори дослідження наголошують, що важливим є не лише сам факт відкриття існування великої кількості вуглецю через 800 млн років після народження космосу. Це ще свідчить про те, що подібні процеси, тобто поява важких елементів, зокрема вуглецю, не тільки взагалі відбувалися в цей час, а й, найімовірніше, це явище було більш поширеним у ранньому Всесвіті, ніж у пізніші періоди його історії.

Це також свідчить про те, що величезні зірки здебільшого і становили саме перше покоління зірок і через те, що вони так швидко зникли, жодної з них поки що не вдалося виявити, резюмують автори дослідження.

Фокус уже писав про те, що, як показало недавнє дослідження, деякі зірки мають набагато сильніше магнітне поле, ніж передбачалося. І це змінює уявлення про еволюцію цих об'єктів.

Також Фокус писав про те, що в далекій галактиці астрономи знайшли унікальну структуру розміром у 1000 світлових років.