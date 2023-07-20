У Європі орудує невидимий убивця. Іспанія побоюється масової смертності, а Німеччина думає про сієсту

Світ уже зіткнувся з рекордними температурами на суші та у воді, але дослідники попереджають — це лише початок, буде гірше.

Мешканці південної Європи шукали порятунку від пекучого сонця, купаючись у морі, проте навряд їм це вдалося — прибережні води навколо Іспанії вже зараз сягнули рекордної температури у 24,6 °C, що на 2,2 градуса вище, ніж у середньому за сезон. Ба більше, дослідники попереджають, що це лише початок — теплова хвиля, що обрушилася на Європу, буде ставати лише інтенсивнішою, а температури продовжать зростати, пише Daily Mail.

Пекуча хвиля тепла, яка спопеляє Європу, також призвела до того, що уряд Німеччини розглядає можливість введення сієсти для робітників, щоб хоч якось впоратися з палючими температурами. Група громадської охорони здоров'я рекомендувала, за прикладом Іспанії, запровадити післяобідній відпочинок під час особливо спекотних днів, щоб зберегти ефективність робітників і знизити можливі ризики для здоров'я.

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У цей час лікарні Італії намагаються впоратися з масовим напливом пацієнтів, які потребують медичної допомоги з приводу захворювань, пов'язаних зі спекою. В останні кілька днів на узбережжі Середземного моря, зокрема в Італії та Греції, туристи щодня непритомніли, оскільки температура повітря піднялася до рекордних 42°C. Унаслідок цього деякі італійські медичні заклади заявили про те, що кількість пацієнтів лише останніми днями збільшилася на чверть — зазвичай люди надходять до невідкладного відділення зі зневодненням і тепловим ударом.

Однак дослідники попереджають — розслаблятися рано. Незабаром на Європу обрушиться ще одна теплова хвиля — людству доведеться зіткнутися з неймовірно високими температурами на суходолі та морі, а також із наслідками спеки у вигляді посухи та лісових пожеж. Метеорологічне агентство ООН попереджає, що температура в південній Європі може побити попередній рекорд, установлений на Сицилії 2021 року, коли стовпчик термометра піднявся до 48,8 °C.

За словами керівника групи екстреної медичної допомоги Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Пану Саарісто, вони з колегами побоюються, що спека, яка обрушилася на південну Європу, викличе сплеск смертності. Медики попереджають, що хвилі тепла насправді є "невидимими вбивцями", які з кожним роком використовують дедалі вищі температури.

Водночас органи охорони здоров'я випустили попередження про "червону погоду" для 23 із 27 міст по всій Італії, включно з Римом і Флоренцією. Зазначимо, що червоний рівень небезпеки означає, що спека буде настільки сильною, що представляє ризик для здоров'я всього населення, а не тільки вразливих груп, таких як діти та люди похилого віку.

Водночас учений-кліматолог NASA Пітер Калмус попереджає, що це літо стане "найхолоднішим" за всю історію, що залишилася — винні кліматичні зміни. Дослідник зазначає, що більшість людей, на жаль, досі не усвідомлюють, у якій небезпеці тепер перебуває людство. Калмус також зазначає, що єдиним виходом із цього "теплового кошмару" є максимально швидка відмова від викопного палива.

Метеорологічне агентство ООН заявляє, що мінімальні нічні температури, ймовірно, також досягнуть своїх максимумів — це призведе до підвищеного ризику серцевих нападів і смерті. Дослідники стурбовані тим, що основна увага приділяється максимальним денним температурам, тоді як насправді саме нічні температури становлять ризик для здоров'я, особливо вразливих груп населення.

Десятиліттями вчені невпинно попереджають про згубні наслідки зміни клімату. Крім в'янення посівів, танення льодовиків і підвищеного ризику лісових пожеж, вищі температури також небезпечні для здоров'я людини, починаючи від теплового удару і закінчуючи серцево-судинним стресом.

Наразі температурні рекорди б'ються в усьому світі, а вчені попереджають, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Ба більше, вчені вважають, що у 2024 році ця тенденція продовжиться під впливом Ель-Ніньйо, який цього року вступив у свої права у Тихому океані. До того ж вчені зазначають, що ми, ймовірно, ще не відчули наслідків цього явища повною мірою, оскільки Ель-Ніньйо не досяг свого піка.

Дослідники зазначають, що зміни клімату, які сьогодні спостерігає людство, обрушилися на Землю внаслідок діяльності людини, зокрема спалювання вугілля, нафти та природного газу, а також поглибилися природними явищами, такими як Ель-Ніньйо, що нагріває поверхневі води у східній і центральній частині Тихого океану.

Попереднє дослідження показує, що під час минулого рекордного спекотного літа тільки в Європі від спеки загинули понад 61 000 осіб. Більшість смертей припадає на людей старше 80 років, а близько 63% померлих через спеку були жінками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що робить 2023 рік таким спекотним.