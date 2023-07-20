Із космосу на Землю невідомий об'єкт шле сигнали вже 35 років: вони приходять кожні 20 хвилин

Дослідники намагаються з'ясувати природу цього космічного об'єкта, але поки безуспішно.

Учені намагаються зрозуміти природу об'єкта, який уже 35 років шле сигнали в напрямку Землі, пише Express.

Проблема полягає в тому, що радіосигнали не відповідають жодній моделі, яка була запропонована астрономами в спробах розгадати загадку об'єкта. Група дослідників стверджує, що джерело випускає регулярні 20-хвилинні сплески енергії, які значно різняться за потужністю з 1988 року.

Ці радіосигнали нагадують сигнали пульсарів, які називаються швидкими радіосплесками та тривають від кількох мілісекунд до кількох секунд. Але таємниче джерело, назване GPMJ1839-10, відправляє сигнали з перервою у 21 хвилину, що раніше вважалося неможливим.

Річ у тім, що пульсари — це нейтронні зірки, які обертаються вкрай швидко, генеруючи безліч радіоспалахів. Тому наявні теорії припускають, що швидкі радіоспалахи можуть з'являтися лише в тому разі, якщо магнітне поле пульсара дуже сильне й обертається він вкрай швидко.

Також існує концепція "лінії смерті пульсара", яка говорить про те, що такі об'єкти можна виявити лише тоді, коли вони обертаються досить швидко.

Очевидно, що об'єкт GPMJ1839-10 знаходиться далеко за цією лінією, і якщо це пульсар, тоді він поводиться вкрай дивним чином. Звичайно, є невеликий шанс на те, що цим об'єктом може виявитися магнетар — нейтронна зірка з дуже сильним магнітним полем. Але вчені не вірять, що такі об'єкти як магнетар можуть випромінювати подібні сигнали.

Попри те, що сигнали досягали Землі понад 30 років, вони залишалися непоміченими тими, хто збирав такого роду дані. Щойно дослідники визначили джерело, з'ясувалося, що сигнали повторювалися майже чотири десятиліття.

Нагадаємо, астрономи нещодавно отримали ще 5 "звісточок" із далекого космосу. Ці швидкі радіосплески йшли до Землі 4 млрд світлових років.