Еспресо від хвороби Альцгеймера: знайдено несподівану користь від міцного напою

Дослідники кажуть, що еспресо допомагає уповільнити, а іноді й зовсім зупинити прогресування нейродегенеративних захворювань.

Нове дослідження показало, що хімічні сполуки в еспресо, включно з кофеїном, можуть допомогти в профілактиці хвороби Альцгеймера, пише New York Post.

Еспресо, який готують із кавових зерен дрібного помелу, є основою для таких популярних напоїв, як лате, американо і модного еспресо мартіні.

"Деякі дослідження показали, що вживання кави може мати захисну дію проти таких двох найпоширеніших нейродегенеративних захворювань — хвороби Паркінсона та хвороби Альцгеймера", — кажуть автори проведеного дослідження.

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Вчені з Університету Верони в Італії вирішили провести експеримент зі сполуками еспресо, щоб підтвердити або спростувати вищевказане твердження.

Річ у тім, що розвиток хвороби Альцгеймера пов'язаний з наявністю в мозку білка тау. В організмі більшості людей тау-білки допомагають стабілізувати структури мозку. Але також тау-білки можуть збиратися в нитки або фібрили, які потім накопичуються в частинах мозку, що відповідають за пам'ять.

У місцях, де накопичуються фібрили, розривається зв'язок між нервовими клітинами в головному мозку, що й спричиняє симптоми хвороби Альцгеймера. Серед них втрата пам'яті та зміна особистості. Також наголошується, що хвороба Альцгеймера смертельна, оскільки призводить до аспіраційної пневмонії, яка розвивається, коли людина не може правильно ковтати. Унаслідок цього в легені потрапляє їжа або рідина.

Для експерименту вчені виділили сполуки з купленого в магазині еспресо: кофеїн, тригонелін, геністеїн і теобромін. А також було взято повний екстракт кави. Після цього екстракт і окремо сполуки інкубували в лабораторії разом з однією з форм тау-білка до 40 годин.

Експеримент показав, що в міру збільшення дози сполук з еспресо, а також екстракту з напою фібрили тау-білка ставали коротшими та не нашаровувалися. Такий результат вказує на те, що розвиток хвороби Альцгеймера може сповільнюватися і навіть повністю зупинятися.

"З усіх сполук, використаних в експерименті, найкращий результат показав повний екстракт еспресо", — ідеться в пресрелізі.

Звичайно, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити результат експерименту. Але опублікована робота, яка фінансувалася Міністерством університетів і досліджень Італії, допомогла знайти нові біологічно активні сполуки проти неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.