Інфікуються 9 з 10 невакцинованих людей: у МОЗ розповіли про небезпеку кору

Кір є одним із найзаразніших захворювань у всьому світі, кажуть експерти.

Кір – небезпечне інфекційне захворювання, яке передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом. Таким чином заразитися можна під час розмови або чхання хворого. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook.

"9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, можуть інфікуватися. Вірус кору може зберігати заразність в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення", – пояснили в МОЗ.

Тоді як інкубаційний період хвороби складає близько 10-12 днів. Після цього починається період, який супроводжується високою температурою, головним болем, нежитем, сухим кашлем, збільшенням лімфовузлів, запаленням слизової оболонки очей, часто проносом та блюванням. Червоний висип на тілі людини (спочатку на шкірі голови та обличчя) з'являється на четвертий-п'ятий дні хвороби. Сама ж хвороба триває до чотирьох тижнів.

У МОЗ застерігають, що інфекція може мати тяжкий перебіг та може потребувати госпіталізації. Кір може спричинити пневмонію, вушну інфекцію (отит), запалення мозку (енцефаліт), інвалідність та смерть. Також через 5-10 років після перенесеного кору може розвинутися підгострий склерозуючий паненцефаліт, який завжди закінчується смертю.

"Ліків, які б були ефективними та доступними і діяли на вірус кору, — немає. Єдиний надійний захист від цієї небезпечної хвороби вакцинація. Зверніть увагу! Дотримання здорового способу життя, так званий "загальний імунітет" не захищають від кору!" – наголосили в МОЗ.

Додали, що від захворювання може з'явитися природний імунітет у людини, яка заразилася та перехворіла на кір. Проте хвороба може мати тяжкий перебіг.

Нагадаємо, в Україні планують вакцинувати проти кору близько 260 тисяч дітей. Також раніше розповідали, як щеплення можуть запобігти десяткам тисяч смертей новонароджених.