Універсальний знищувач раку. Почалися випробування препарату від різних видів пухлин

Завдяки широкому спектру застосувань препарату, онкологічна спільнота може незабаром по-новому поглянути на лікування різних видів злоякісних пухлин.

Французька біотехнологічна компанія Nanobiotix та онкологічний центр Андерсона Техаського університету спільно проводять випробування першої та другої фази нового препарату, який застосовують для боротьби із солідними злоякісними пухлинами, що поширилися на легені та печінку, пише Clinical Trials Arena.

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NBTXR3 складається з так званих функціоналізованих наночастинок оксиду гафнію. Якщо не вдаватися в наукові витоки повні термінологій, то це новий онкологічний препарат. Він вводиться пацієнту шляхом одноразової ін'єкції безпосередньо в пухлину, а потім запускається радіотерапією.

Однією з чудових особливостей NBTXR3 є його потенційна масштабованість. Завдяки своєму фізичному принципу дії він може бути застосований до будь-якої солідної пухлини, яка піддається радіотерапії. Така широка сфера застосування в поєднанні з інноваційним механізмом дії робить NBTXR3 потенційним чемпіоном у галузі боротьби з онкологічними захворюваннями.

Ба більше, фахівці Nanobiotix і онкологічного центру Андерсона не збираються зупинятися на одному випробуванні. Вони планують провести безліч інших клінічних випробувань NBTXR3, розширюючи масштаби своїх досліджень. Наприклад, вони планують провести другу фазу дослідження NBTXR3 у поєднанні з анти-PD-1 для пацієнтів із рецидивувальним або метастатичним раком голови та шиї. На цьому амбіції вчених не зупиняються: заплановані випробування першої фази для пацієнтів з раком підшлункової залози, а також використання препарату в поєднанні з хіміотерапією при раку стравоходу.

Ці новаторські дослідження та розробка NBTXR3 вже викликають інтерес у всьому світі. У 2021 році компанія Nanobiotix спільно з LianBio вивела розробку NBTXR3 на ринки Великого Китаю та інших країн Азії. А на початку цього року компанія Nanobiotix уклала партнерство з компанією Janssen Pharmaceutica з метою спільного розроблення та продажу NBTXR3 у світовому масштабі.

Леонард Фарбер, директор з клінічних і медичних питань компанії Nanobiotix, поділяє надію компанії донести потенційні переваги NBTXR3 до мільйонів пацієнтів по всьому світу. З огляду на темпи розвитку компанії та перспективний характер її досліджень, це може стати реальністю раніше, ніж ми думаємо.

Незважаючи на те, що це захопливий крок уперед, ми повинні пам'ятати, що випробування NBTXR3 перебувають на початковому етапі. Хоча потенційні переваги і можливості застосування цього методу лікування є перспективними, необхідні більш ретельні перевірки і випробування, перш ніж ми зможемо повністю зрозуміти його вплив і виявити потенційні серйозні побічні ефекти. Проте ці події нагадують про те, що досягнення біотехнології продовжують розширювати межі можливого в лікуванні раку з кожним днем, даючи надію мільйонам людей, чиї життя опинилися в заручниках у невблаганної недуги.

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