Фрагменти черепа передали до Відня: науковці збираються виконати останнє бажання Бетховена

Фрагменти черепа, які, як вважають, належать Людвігу ван Бетховену, видатному німецькому композитору 19-го століття, повернули до Відня, міста, де похований піаніст.

Пожертвував ці фрагменти американський бізнесмен Пол Кауфманн, який успадкував їх і люб'язно передав Віденському медичному університету для дослідницьких цілей. Мета полягає в тому, щоб заглибитися в хвороби, які переслідували знаменитого імпресаріо за життя, і, зрештою, встановити причину його смерті, пише Phys.org.

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Кауфманн переконаний, що останки по праву належать Відню, враховуючи глибокий зв'язок композитора з цим містом. Вони складаються з десяти частин, дві з яких є значно більшими і походять з потилиці та правої частини лоба, відповідно.

Говорячи про їхню важливість, австрійський коронер Крістіан Райтер відзначив цінний дослідницький потенціал, який вони дарують для майбутніх досліджень. Це збігається з бажанням самого Бетховена, щоб його вивчали після його смерті. Життя композитора просякнуте постійною боротьбою з різними хворобами, і його особливе прохання про наукове дослідження додає важливості цих фрагментів.

Людвіг ван Бетховен, відомий своїм винятковим внеском у західну класичну музику завдяки фортепіанним, камерним та симфонічним творам, помер у віці 56 років у 1827 році після багаторічної боротьби з невідомими хворобами та прогресуючої втрати слуху в останні роки життя.

Вважається, що ці фрагменти — єдині вцілілі останки черепа Бетховена, що робить їх величезною історичною та науковою цінністю. Обставини, що супроводжували їхнє відкриття, додають їм інтриги.

Кауфманн, чиї єврейські предки рятувалися від нацистських переслідувань, натрапив на фрагменти в маленькій коробочці з надряпаним написом "Бетховен". Ця коробочка зберігалася у сімейній депозитній скриньці у французькому банку ще з 1990 року. Слід знахідки веде до прапрадіда Кауфманна, австрійського лікаря Франца Ромео Селігмана, який, як вважається, отримав їх під час ексгумації тіла Бетховена у 1863 році.

Тепер проведуть детальний аналіз, щоб остаточно встановити, що ці фрагменти дійсно належать покійному композитору, який віддав свій останній подих у Відні.

Причина смерті Бетховена довгий час залишалася загадкою.

У 2005 році група американських вчених провела дослідження зразків волосся Бетховена та фрагментів черепа, виявивши сліди свинцевого отруєння. Це відкриття було важливим, оскільки збіглося з попередніми знахідками свинцю у волоссі Бетховена.

Висока концентрація цього елементу у фрагментах кісток, перевірена в Аргонській національній лабораторії Міністерства енергетики США в штаті Іллінойс, потенційно може бути пов'язана з впливом свинцю на композитора, можливо, через келих для вина, виготовлений з цього металу, або через певні медичні методи лікування, які використовували важкі метали, такі як свинець і ртуть, поширені у 18-му і 19-му сторіччях.

У двадцять років Бетховен страждав від виснажливих болів у животі, які з часом лише посилювалися. Зневірившись вилікуватися, він звертався за медичною допомогою до численних лікарів.

Нещодавно дослідники, які проаналізували геном Бетховена, використовуючи автентичні зразки волосся, припустили, що основною причиною його передчасної смерті могла бути печінкова недостатність, можливо, спричинена поєднанням факторів, включаючи вживання алкоголю.

Оскільки ці дорогоцінні фрагменти черепа планують детально вивчити, вони обіцяють розкрити ще більше про життя, здоров'я і подальшу долю одного з найбільш знакових композиторів в історії Людвіга ван Бетховена.

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