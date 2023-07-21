Жирна їжа більше не загроза. Вакцина від холестерину показала небувалу ефективність

Наука в майбутньому надасть легкий спосіб удвічі знизити рівень холестерину, роблячи всього дві ін'єкції на рік, завдяки новій проривній вакцині.

Холестерин не просто так має титул головного антагоніста у світі серцевого здоров'я. І це твердження є правильним, але тільки частково. Історія його витоків і впливу на нас трохи складніша, і все зводиться до типів холестерину і того, як ваш організм з ним справляється, пише Medical News.

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Витоки серцевого диверсанта

Холестерин — це один із видів жирів, що містяться в крові. Певна кількість холестерину необхідна для нормального функціонування організму. Однак коли рівень "поганого холестерину", або ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), стає занадто високим, він може прилипати до стінок кровоносних судин, закупорюючи їх, що призводить до серцевих захворювань, інсультів та інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Незважаючи на те, що вже існують методи лікування, які дають змогу знизити рівень ЛПНЩ, вони працюють не для всіх. Саме в цьому випадку на допомогу приходить нове відкриття — вакцина, спрямована на специфічний білок, що бере участь у регуляції рівня холестерину, який називається PCSK9.

Подорож холестерину в нашому організмі

Щоб зрозуміти, як працює новий метод регулювання, давайте здійснимо невелику подорож нашим організмом. Печінка, головний хімік організму, упаковує холестерин у різні типи ліпопротеїнів для транспортування по крові. Одним із них є ЛПНЩ.

Печінка також виробляє спеціальні рецептори, які захоплюють ЛПНЩ з крові і повертають його в печінку для переробки. Але білок PCSK9, який є мішенню нової вакцини, може внести розлад у цей процес. Він руйнує ці рецептори ЛПНЩ, внаслідок чого нашому організму стає важче видаляти ЛПНЩ з крові.

Нові методи зміцнення здоров'я серця

Минулі дослідження показали, що якщо зменшити кількість PCSK9 в організмі, то можна збільшити кількість рецепторів ЛПНЩ і тим самим знизити їхній рівень. Для цього вже розроблено кілька препаратів, відомих як моноклональні антитіла, які доступні в США, наприклад алірокумаб і еволокумаб. Ці препарати дають змогу знизити рівень холестерину ЛПНЩ на 50%-60%, проте їх необхідно вводити кожні 2-4 тижні.

Але тепер на горизонті з'явився ще один, потенційно зручніший варіант: інклізиран. Цей новий препарат являє собою малу інтерферуючу РНК, яка не дає PCSK9 вироблятися всередині клітин.

Під час дослідження у пацієнтів, які приймали інклізиран поряд із максимальною дозою статину, іншого препарату для зниження рівня холестерину, рівень холестерину ЛПНЩ знизився вдвічі. Найголовнішою перевагою інклізирану є те, що його потрібно вводити набагато рідше, ніж його вже існуючі альтернативи.

Тривалий ефект і безпека

Подальші дані дослідження показали, що зниження рівня холестерину ЛПНЩ може тривати до року, тобто пацієнти можуть потребувати лікування лише двічі на рік.

З точки зору безпеки результати були багатообіцяючими. Хоча при використанні інклізирану спостерігалося більше реакцій у місці ін'єкції, ніж при використанні плацебо, ці реакції, як правило, були легкими і нетривалими. Інші побічні ефекти були подібні між групами інклізирану і плацебо.

Світле майбутнє

Нова вакцина може стати революційним кроком у профілактиці серцево-судинних захворювань. Якщо ви належите до групи ризику щодо серцево-судинних захворювань і намагаєтеся контролювати рівень холестерину, це може стати тим проривом, на який ви так довго чекали. Усього дві ін'єкції на рік — і підтримання здорового рівня холестерину стане набагато доступнішим.

Проте, щоб повністю зрозуміти, як цей новий підхід взаємодіє зі складною системою регуляції рівня холестерину в нашому організмі, а також продовжити перевірку його безпеки та ефективності, необхідні подальші дослідження. Однак майбутнє виглядає багатообіцяюче, і це відкриття може зробити нові методи підтримки здоров'я серця доступними для мільйонів тих, хто їх потребує.

Раніше Фокус писав про небезпеку "поганого" холестерину для здоров'я серця. Нове дослідження показує, що генетичний варіант "поганого" холестерину може бути прихованим фактором рецидивуючої ішемічної хвороби серця.

Також Фокус писав про створення таблеток, що зменшують рівень "поганого" холестерину на 60%. Пероральні таблетки виявилися перспективними для зниження рівня поганого холестерину в новому клінічному випробуванні другої фази.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.