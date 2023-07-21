Розумніші за людей. Знайдено вид риб, які шикуються в чергу, щоб уникнути паніки й тисняви

Нам би повчитися дисципліни та самоконтролю в цих надзвичайно розумних риб, які не втрачають голови навіть у найекстремальніших ситуаціях.

У кожному фільмі про катастрофу, апокаліпсис або суперлиходіїв нам показують одну й ту ж сцену панічної втечі, де егоїстичні люди тиснуть одне одного, щоб забезпечити власне виживання. На жаль, як правило, результат виявляється ще гіршим — тиснява забирає життя людей, пише Science Focus.

У новому дослідженні вчені виявили один вельми розумний вид, і нам є чого в них повчитися. Представники цього виду не тільки не панікують, а й шикуються в чергу саме для того, щоб уникнути паніки й тисняви. Під час дослідження вчені спостерігали, як косяки неонової тетрариби (Paracheirodon innesi) шикуються в шеренгу, щоб не допустити зіткнення й тисняви.

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За словами співавторів дослідження Орелі Дюпон і Філіпа Пейла, вони дійшли висновку, що подібна поведінка є нічим іншим як демонстрацією дотримання соціальних правил навіть у надзвичайних ситуаціях. Водночас, за словами дослідників, люди, як і вівці, схильні надзвичайно швидко забувати про соціальні правила в стресовій ситуації — у цьому разі ми скоріше поводитимемося егоїстично.

Відомо, що у звичному середовищі існування цим рибам доводиться переміщатися по камінню в річках. У новому дослідженні вчені з Університету Гренобль Альпи (Франція) зосередилася на вивченні їхніх переміщень великими групами. Науковці помістили риб в акваріум із вузькими отворами, що ведуть в інші відсіки. Зазначимо, що ці отвори були всього від 1,5 до 4 сантиметрів у діаметрі, водночас самі риби досягають близько 0,5 сантиметра завширшки та 3 сантиметрів завдовжки.

Далі вчені помістили в акваріум рибальську сітку та спостерігали за трьома десятками риб, які змушені були евакуюватися. Дослідники були вельми здивовані, коли помітили, що риби зовсім не купчаться біля цих отворів, перш ніж пройти крізь них, а навпаки — уникають фізичного контакту та засмічення, шикуючись у чергу, щоб рухатися з постійною швидкістю.

Автори дослідження зазначають, що воно стало першим експериментом із вивчення руху натовпу під час групової евакуації у воді. Попередні дослідження подібного роду були зосереджені на вивченні тварин, які переміщуються у двовимірних поверхнях.

Переміщення натовпу відбуваються в різних видів по-різному та в різних масштабах, і навіть зі різним ступенем успіху. Однак автори дослідження зазначають, що більшості видів насправді є чого повчитися в цих риб, оскільки вони не втрачають голову під час екстреної ситуації — у результаті їм вдається уникнути хаосу й тисняви, а ефективність евакуації лише підвищується.

Автори дослідження вважають, що їхні результати надалі можуть допомогти в розробці ройових роботів і поліпшенні управління дорожнім рухом, до того ж як для людей, так і для автономних автомобілів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли найглибоководнішу рибу у світі: який вона має вигляд.