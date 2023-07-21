Погані новини для контрабандистів. Акули полюють за скинутим у воду кокаїном (відео)

Вчені провели низку експериментів і виявили, що місцеві акули мають ніжні почуття до викинутого в океан вантажу.

Світ уже облетіла історія про кокаїнового ведмедя, який з'їв майже 32 кілограми кокаїну, загубленого наркоторговцями під час провальної угоди. Здавалося б, дивнішої історії ми вже не почуємо, але ні — на сцену виходять флоридські акули, які приохотилися до кокаїну, пише IFLScience.

Вчена-екологиня з Університету Флоріди Трейсі Фанара і морський біолог та ютубер Том Гірд провели кілька експериментів для документального фільму каналу Discovery "Тиждень акул". Під час експериментів вони прагнули з'ясувати, чи здатні акули біля узбережжя Флориди ковтати кокаїн. Результати виявилися вельми дивовижними.

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Зазначимо, що знайти кокаїн в Атлантиці може виявитися не так вже й просто, проте пакети з наркотиками десятиліттями скидаються у воду контрабандистами, які намагаються сховатися від правоохоронних органів. Що робить місцеве дно океану вельми "цікавим" для пошуку наркотиків.

Під час дослідження команда провела низку тестів, щоб перевірити, чи стануть акули полювати на тюки з кокаїном у реальному житті. Під час першого експерименту вони кидали у воду пакети, схожі на такі, в яких перевозять кокаїн. Разом із ними у воду також кидали фальшивих лебедів, щоб перевірити, чим зацікавляться акули. Що ж, висновок очевидний — флоридські акули не проти розважитися. Результати тестів свідчать про те, що акули накидалися на пакети, відкушуючи частини від них.

В іншому експерименті дослідники скидали пакети з літака, як це в більшості випадків відбувається в реальному житті. Цього разу вчені спостерігали, як на дегустацію наркотиків прийшли одразу кілька акул.

У подальших дослідженнях вчені планують вивчити зразки крові й тканин флоридських акул, щоб зрозуміти, чи дійсно кокаїн потрапляє до їхніх систем. За словами Гірда, ситуація може здатися, на перший погляд, кумедною, проте насправді справи йдуть так, що акули у Флориді можуть бути піддані впливу кокаїну, лідокаїну, кофеїну, амфетаміну, антидепресантів та інших речовин, які внаслідок контрабанди раз у раз потрапляють у море.

Дослідники зазначають, що для повної впевненості, що у реальному житті акули полюють на наркотики в океані, будуть потрібні додаткові тести, однак так чи інакше це викликає побоювання. Дослідження 2018 року показали, що навіть низькі рівні кокаїну у воді здатні завдати серйозної шкоди морфології та фізіології скелетних м'язів срібного вугра. По суті це підтверджує негативний вплив кокаїну на навколишнє середовище, який потенційно також впливає і на виживання різних видів.

Інше дослідження 2019 року показало, що прісноводні амфіподи у сільській місцевості Саффолку (Велика Британія) дали позитивний результат одразу на кілька видів наркотиків, зокрема:

кокаїн;

кетамін;

ксанакс;

валіум.

Раніше Фокус писав про те, що вчені "зламали" листя тютюну і навчили його виробляти кокаїн.