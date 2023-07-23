Із секундоміром у голові. Учені виявили частину мозку, яка відповідає за "плин" часу

Дослідники вважають, що змогли розгадати, чому часом здається, що час випаровується в одну мить або тягнеться нескінченно довго.

Учені та філософи століттями розмірковують про час і наше його сприйняття. Одним з основних питань, на які дослідники прагнуть знайти відповідь, є розуміння того, чому час "тече" по-різному залежно від ситуації: в один момент тягнеться нестерпно довго, а в інший — пролітає в одну мить, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені спробували знайти відповідь на це питання і тепер стверджують, що змогли визначити одну частину мозку, що відповідає за це сприйняття — принаймні, у гризунів. Під час дослідження вчені з Оксфордського університету та Університетського коледжу Лондона, а також Фонду Шампалімо в Португалії провели низку тестів на щурах. Результати дослідження свідчать, що уповільнення або прискорення активності саме в цій ділянці мозку впливає на здатність тварин оцінювати час.

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За словами співавтора дослідження, еколога-біхевіориста Тьяго Монтейро з Оксфордського університету, їхні з колегами експерименти були зосереджені на глибокій частині мозку, відомій як смугасте тіло. Ця ділянка пов'язана з плануванням рухів і дій, а також бере участь в ухваленні рішень. Автори дослідження зазначають, що вони використовували невеликі зміни температури для налаштування активності смугастого тіла.

Зазначимо, що у більш ранніх дослідженнях учені вже використовували температуру для управління динамікою поведінки в птахів: виявилося, що охолодження сповільнює спів, тоді як нагрівання — прискорює без зміни структури. Саме тому дослідники припустили, що температура може стати ідеальним інструментом для зміни швидкості нейронної динаміки, при цьому не порушуючи її структуру.

Монтейро зазначає, що вони використовували спеціальні імплантати для обігріву та охолодження мозку щурів. Далі дослідники провели аналіз під анестезією і виявили, що активність смугастого тіла головного мозку прискорюється при підвищенні температури, і сповільнюється при зниженні.

Щурів протестували, щоб проаналізувати їхнє сприйняття часу Фото: Nature Neuroscience

Дослідники зазначають, що коли піддослідні були при свідомості, ті самі зміни температури та мозкової активності відображалися у зміненому сприйнятті часу в лабораторних тестах. Результати тестів свідчать про те, що теплыше і швидке смугасте тіло означало, що час плине повільніше, а холодне і повільне — час іде швидше.

При цьому дослідники виявили, що зміна температури цієї ділянки головного мозку не впливала на швидкість, з якою щури рухалися, а лише на швидкість ухвалення рішення про початок руху. Тепер учені вважають, що за сприйняття того, як швидко минає час і як швидко потрібно здійснювати рухи, відповідає дві різні ділянки головного мозку. Простими словами, саме смугасте тіло відповідає за момент, коли потрібно замахнутися ракеткою, але інша ділянка мозку відповідає за швидкість нашого замаху. Автори дослідження не впевнені, але вважають, що цією іншою ділянкою може бути мозочок, пов'язаний з моторним контролем і координацією.

Зазначимо, що більш ранні дослідження, засновані на даних МРТ людей, припускали, що в "хронометражі" у людей також беруть участь базальні ганглії. Однак учені зазначають, що буде потрібно більше додаткових тестів, щоб дізнатися це напевно.

За словами Монтейро, результати їхнього дослідження є вкрай важливими, оскільки порушення відчуття часу у людей, наприклад, при хворобі Паркінсона, впливає на рухи і сприйняття пацієнтів. Це дослідження по суті проливає світло на ці механізми, що в майбутньому, можливо, дасть змогу полегшити життя пацієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що у людей змінилося сприйняття часу: з чим це пов'язано.

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