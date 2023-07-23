Дуже давній рецепт. Учені знайшли залишки найстарішого карі в Південно-Східній Азії (фото)

Дослідники також зазначають, що це найстаріше каррі, коли-небудь знайдене за межами Індії.

Сучасний світ складно уявити без спецій — розвиток глобальної торгівлі дав змогу імпортувати й експортувати всілякі інгредієнти по всьому світу, унаслідок чого страви ароматної індійської, китайської, в'єтнамської, малайзійської та багатьох інших кухонь світу можна зустріти в будь-якому куточку нашої планети, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Австралійського національного університету зосередилися на вивченні функції набору кам'яних шліфованих інструментів, відомих як "песані". Відомо, що жителі стародавнього королівства Фунан використовували його для подрібнення спецій. Крім того, вчені прагнули пролити світло на давню історію торгівлі спеціями, яка, ймовірно, сягає корінням на близько 2000 років тому.

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Вчені зробили своє цікаве відкриття в археологічному комплексі Ок Ео на півдні В'єтнаму — там їм вдалося виявити 8 унікальних спецій з різних джерел, які, як вважають вчені, використовувалися для приготування каррі. Фактично це каррі є найстарішим відомим каррі в Південно-Східній Азії, а також найстарішим каррі, знайденим за межами Індії. Дослідники також виявили, що деякі з цих спецій були перевезені морем на відстань у кілька тисяч кілометрів.

Під час дослідження вчені використовували метод, відомий як аналіз зерен крохмалю: проаналізували мікроскопічні залишки, витягнуті з низки інструментів, які використовували стародавні поселення для подрібнення. Автори дослідження зазначають, що більша частина цих інструментів була виявлена ними в період з 2017 по 2019 роки.

Зазначимо, що зерна крохмалю являють собою крихітні структури в клітинах рослин, які здатні зберігатися протягом тривалого часу. Вчені використовують їх для отримання цінної інформації про використання рослин у далекому минулому.

Цю точильну плиту з пісковика на ніжці було розкопано 2018 року Фото: Science advances

Загалом учені вивчили чотири десятки різних інструментів, аналіз засвідчив, що 12 із них використовували для приготування суміші спецій, що включає:

куркуму;

імбир;

імбир китайський;

галангал;

гвоздику;

мускатний горіх;

корицю.

Такий склад свідчить про те, що жителі цього поселення використовували інструменти для обробки харчових продуктів, зокрема кореневищ, насіння і стебел пряних рослин. Далі вчені вивчили зразки деревного вугілля і дерева, а також використовували метод термолюмінесцентного датування — в результаті вони змогли встановити, що комплекс Ок Ео був заселений у період між 1 і 8 століттями нашої ери.

Дослідникам уже відомо, що світова торгівля спеціями пов'язувала культури та економіки Азії, Африки та Європи. Однак до цього моменту вчені володіли мізерною інформацією про стародавнє каррі, а більшість з тих зразків, що вдалося знайти вченим, були виявлені в Індії. При цьому більшу частину інформації про ранню торгівлю прянощами було отримано зі стародавніх документів Індії, Китаю та Риму.

Автори дослідження вважають, що їхні результати фактично є першим вагомим доказом, що спеції були цінним товаром, яким обмінювалися у глобальній торговельній мережі майже 2 000 років тому.

Вчені зазначають, що виявлені ними спеції просто не могли бути доступні в цьому регіоні простими словами, в якийсь момент хтось повинен був доставити їх сюди через Індійський або Тихий океан. Крім того, дослідники вважають, що ця знахідка також є доказом того, що історія каррі виходить далеко за межі Індії.

Цікаво, що рецепт каррі, який сьогодні використовують у В'єтнамі, насправді не особливо відрізняється від того, який використовували в стародавньому Ок Ое.

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