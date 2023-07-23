Учені розкрили несподівану користь денного сну: у який час і скільки варто спати

Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Денний сон може здатися не найприємнішим задоволенням — часто після такого сну люди почуваються ще більш розбитими й втомленими, ніж до нього. Однак нове дослідження вчених показує, що існує несподівана користь денного сну для здоров'я, пише Nottinghamshire Live.

Тепер дослідники вважають, що короткий денний сон насправді має численні переваги для здоров'я людини. Експерти зі сну вважають, що така звичка дасть змогу підтримати загальне здоров'я мозку, поліпшити пам'ять і концентрацію, і навіть запобігти розвитку руйнівної хвороби. Крім того, автори дослідження виявили, що регулярний денний сон допомагає зберегти мозок "молодим", сповільнюючи швидкість, з якою він стискається з віком. Таким чином володарі цієї звички бонусом отримують зниження ризику розвитку деменції.

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За словами експерта зі сну в Silentnight Ханни Шор, денний сон насправді може стати чудовим способом поліпшити концентрацію, час реакції на втому, а також функцію пам'яті. При цьому ідеальним часом для денного сну вважається час з полудня до 15:00. Вчені вважають, що сон у цей час дасть вам змогу почуватися більш відпочилим і не вплине на нічний сон.

Зазначимо, що ця порада перегукується з результатами нещодавнього дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона. Тоді результати дослідження показали, що в людей, які регулярно спали, мозок був у середньому на 5 кубічних сантиметрів більшим, ніж у тих, хто не дотримувався постійного графіка. До слова, втрата такого обсягу мозку дорівнює старінню на 3-6 років.

Таким чином вчені дійшли висновку, що денний сон справляє позитивний ефект на здоров'я людини, зокрема знижуючи артеріальний тиск, ризик інсульту і неврологічних розладів, таких як недоумство, з віком. Крім того, попередні дослідження показали, що денний сон покращує когнітивні функції.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати зуміють виправити "не найкращу репутацію" денного сну і спонукають більше людей вдаватися до сієсти протягом дня. За словами Шор, якщо ви збираєтеся зробити денний сон своєю новою звичкою, вам слід виконати ці кілька кроків:

ляжте поверх ковдри;

створіть тьмяне світло у спальні.

За словами експерта в галузі охорони здоров'я, доктора Майкла Мослі, 20-30-хвилинний денний сон є однією з 16 простих змін, які він рекомендує зробити своєю звичкою, щоб поліпшити здоров'я і самопочуття. Крім того, попередні дослідження показали зв'язок між регулярним якісним сном і гарним здоров'ям серця.

Дослідники також зазначають, що ви можете знизити ризик розвитку деменції, якщо виконаєте ці кілька кроків:

здорова і збалансована дієта;

підтримання здорової ваги;

регулярні тренування;

вживання алкоголю у рекомендованих дозах;

відмова від куріння;

підтримання артеріального тиску.

За словами вчених, наразі все ще не існує універсального способу запобігти всім видам деменції — дослідники все ще вивчають, як і чому розвивається це захворювання. До того ж деякі фактори ризику розвитку деменції просто неможливо змінити, наприклад вік або генетичні фактори.

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