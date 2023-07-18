Хронічний недосип. Учені розповіли, що буде, якщо спати по 6 годин на добу

Нам може здаватися, що ми спимо достатньо, але дослідники запевняють, до цього варто ставитися з побоюванням.

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Наші предки, мисливці-збирачі у середньому спали близько 6,4 години на добу. Однак це зовсім не означає, що такий графік сну підійде і сучасним людям. Кожен із нас, мабуть, ставив собі питання, чи достатньо він спить — 8 годин сну для декого насправді можуть бути розкішшю, яку вони просто не можуть собі дозволити, пише Science Focus.

Попри те, що наші предки цілком справлялися з 6-годинним сном, експерти впевнені, для більшості сучасних людей така норма сну просто не підходить. За інформацією Національного фонду сну США, сучасній дорослій людині рекомендується спати не менше 7-9 годин на добу. І на те є вагома причина, проте це правило стосується не всіх.

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Чи всім потрібна однакова кількість сну

Відповідь досить проста — кожна людина індивідуальна, а тому нам необхідна різна кількість сну. За словами професора психології Голдсмітського університету Еліс Грегорі, деяким людям потрібно більше сну, ніж іншим, проте наші потреби в усьому загалом змінюються впродовж життя та з огляду на певні обставини. Наприклад, малюкові потрібно спати від 11 до 14 годин на добу, тоді як дорослій людині потрібно 7-8 годин сну. Крім того, потреби уві сні можуть змінюватися залежно від обставин, таких як стрес або хвороба.

Рекомендовані години сну

Рекомендована кількість сну, згідно з даними Національного фонду сну США:

4-12 місяців: 12-16 годин (включно з денним сном)

1-2 роки: 11-14 годин (включно з денним сном)

3-5 років: 10-13 годин (включно з денним сном)

6-12 років: 9-12 годин

13-18 років: 8-10 годин

18 років і старше: 7 годин і більше

Чи вистачить людині 6 годин сну

За словами Грегорі, все залежить від тіла, в якому ви народилися. Деяким людям насправді достатньо 6 годин сну на добу, проте для декого це може обернутися справжніми тортурами та проблемами зі здоров'ям.

За словами професора неврології Каліфорнійського університету в Берклі Метью Вокера, дослідники вважають, що кількість людей, яким достатньо спати 6 годин на добу, насправді прагне до нуля.

Скільки сну потрібно людині

Дослідники сну десятиліттями намагаються з'ясувати, скільки сну необхідно людині, фактично саме з цих досліджень виходять рекомендації Національного фонду сну. За словами Грегорі, проблема полягає в тому, що людина сама по собі навряд чи може визначити, скільки сну їй необхідно, щоб виспатися.

Простими словами, це можна порівняти з людиною, яка випила, і вважає, що вона все ще здатна також якісно виконувати свою роботу — на жаль, це не так. Те ж саме відбувається і зі сном: навіть якщо вам здається, що ви сповнені сил і такої кількості сну достатньо — це може виявитися лише обманом мозку. Саме для цього й існують рекомендації дослідників.

Водночас якщо щоранку ви почуваєтеся млявим і невиспаним, вам, імовірно, слід поступово збільшувати кількість сну на добу. Коли ви зможете прокидатися без будильника, у досить гарному настрої та без тяги до кофеїну, це свідчитиме про те, що ви, ймовірно, отримуєте необхідну кількість сну на добу.

Чи можна померти від недосипу

Нестача сну тягне за собою низку проблем зі здоров'ям, від кров'яного тиску і до серцевих нападів. Відомо, що тривале позбавлення сну може стати фатальним для людини, вчені вважають, що навіть втрата однієї години з нашого циклу сну є потенційно небезпечною і може мати суттєві наслідки для здоров'я людини.

Так, дослідження 2014 року показало зростання кількості серцевих нападів на 24% наступного дня після втрати години сну навесні через перехід на літній час. Зазначимо, що тоді дослідники не могли точно назвати причину, чому це відбувається, проте зафіксували збільшення кількості серцевих нападів наступного дня після переведення стрілок годинника. Передбачається, що це може бути пов'язано з тим, що переведення годинників припадає на неділю, а за ним слідує робочий понеділок — імовірно, недосипання перед стартом роботи можуть погіршити такі чинники, як стрес під час повернення на роботу і порушення звичного ритму на початку робочого тижня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як уникнути відчуття, ніби ви падаєте уві сні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.