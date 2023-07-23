Мегаполіс злетить у повітря: чим обернеться виверження найстрашнішого супервулкана (фото)

Учені недооцінили кількість розплавленої породи під Єллоустоуном. Знахідка видається вельми лячною, а виверження супервулкана призведе до старту "наймасштабнішої евакуації у світі".

Виверження вулканів можуть бути дуже руйнівними, але пробудження одного з 20 супервулканів, розкиданих по Землі, може призвести до неймовірно трагічних наслідків. Дослідники в загальних рисах змалювали можливі руйнування, які може спричинити виверження найстрашнішого супервулкана у світі, пише Daily Star.

У документальному фільмі Naked Science "Супервулкан" дослідники розповіли, якими будуть наслідки пробудження Єллоустонського супервулкана, розташованого в однойменному національному парку у Вайомінгу (США). Під час зйомок фільму вчені зробили вельми гнітюче відкриття: якщо найстрашніший супервулкан у світі прокинеться, він підкине в повітря територію розміром із місто, наприклад, Даллас або Г'юстон. До того ж ділянка землі підніметься в повітря на 3 метри.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені виявили, що магма, виявлена під кальдерою супервулкана, наразі має консистенцію кашки — простими словами, вчені недооцінили кількість розплавленої породи під Єллоустоуном, насправді її набагато більше, ніж раніше передбачалося.

Зазначимо, що востаннє Єллоустоун вивергався понад 70 000 років тому, і сьогодні немає жодних ознак, що він може вибухнути в найближчому осяжному майбутньому. Проте нова знахідка має вельми лячний вигляд і дає змогу створити чіткішу картину величезного магматичного вогнища, яке вирує під національним парком.

Якби Єллоустоун вивергнувся, це також спричинило б "матір усіх евакуацій" Фото: Handout

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як розвиватимуться події, якщо Єллоустоун усе ж таки прокинеться. Дослідники дійшли висновку, що першою ознакою виверження найстрашнішого супервулкана у світі, ймовірно, стане підйом землі. Наприклад, безпосередньо перед виверженням вулкана Сент-Гелен гора здіймалася на неймовірні 1,5 метра за день. Автори дослідження вважають, що щось подібне, ймовірно, станеться й перед виверженням Єллоустоунського вулкана.

Автори дослідження вважають, що пробудження супервулкана підніме всю кальдеру розміром із Даллас (близько 1000 кілометрів квадратних) на висоту близько 3 метрів, а можливо, й більше. Вчені вважають, що ці перші провісники апокаліпсису з'являться за тиждень або навіть місяці до неймовірного супервиверження. Передбачається, що подібні події неминуче призведуть до старту "наймасштабнішої евакуації у світі".

Дослідники також припускають, що 96-кілометрова зона навколо Єллоустоуну, ймовірно, стане небезпечною для людини та всього живого зоною.

Раніше Фокус писав про те, що 7000 землетрусів в Ісландії створили молодий вулкан, що плюється лавою.