У науковому світі розгорівся скандал: чи справді ранні люди з маленьким мозком були розумними

Дослідники розділилися на два табори. Одні вважають — це змінює все в еволюції людини, інші — не можуть зрозуміти, для чого тоді знадобилася вся інша сіра речовина.

Минулого місяця світ науки сколихнула дивовижна знахідка — вчені заявили, що виявили поховання, вирізьблені символи й навіть інструменти, зроблені стародавніми людьми з маленьким мозком (Homo naledi). Ці знахідки були виявлені в системі печер "Висхідна зірка" в Південній Африці та, по суті, дають змогу припустити, що ранні люди з маленьким мозком почали зводити могили й створювати твори мистецтва, майже на чверть мільйона років до того, як це зробили сучасні люди. Попри те, що їхній мозок був лише трохи більшим, ніж у шимпанзе, пише The Guardian.

Зазначимо, що тоді публікація була попередньою, а дослідженню вчених ще належало пройти рецензування. Проте частина наукової спільноти зутріла знахідку як інтелектуальну революцію і зрушення парадигми, що кинули виклик колишнім твердженням про еволюцію людини. Фактично дослідники стверджували, що релігія і мистецтво з'явилися в історії людини задовго до того, як у нас розвинувся великий мозок. За словами керівника цього дослідження, антрополога Лі Бергера, у такий спосіб вони з колегами фактично знайшли докази того, що істота до людей розмірковувала про загробне життя, а це повністю змінює те, як ми маємо думати про еволюцію свого виду.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Таке відкриття безумовно не могло залишитися непоміченим у науковому світі, а тому породило безліч суперечок і дискусій. Вчені міркували про те, що якщо істоти з настільки маленьким мозком могли створювати вогонь, мистецтво, інструменти та могили, то яка тоді була функція додаткової сірої речовини, що з'явилася в результаті еволюції?

Минулого тижня почало з'являтися дедалі більше експертних оглядів на дослідження, які запевняли, що висновки є "необачними та неповними", дехто навіть стверджував, що вони "неадекватні, неповні та здебільшого ґрунтуються на припущеннях, але не доказах". У результаті навколо дослідження розгорівся справжній скандал.

За словами палеоантрополога з Університету Ла Троб у Мельбурні (Австралія) Енді Херріс, він зовсім не заперечує, що види, які не належать до Homo sapiens, позбувалися своїх мерців, проте він чекає також побачити надійні наукові докази, які б підтвердили подібні висловлювання. Пізніше цю точку зору підтримала і дослідниця з Університету штату Аризона Пейдж Дісон, яка стверджує, що ця ідея просто "необґрунтована", а тому зіткнулася з відторгненням наукового світу.

Місце виявлення камери з кістками Фото: National Geographic reconstruction

Зазначимо, що місце спочинку Homo naledi було знайдено спелеологами-аматорами у "камері", засіяній кістками, у печерах Висхідної зірки недалеко від Йоганнесбурга 2013 року. Тоді Бергер, який працював у місцевому університеті, організував експедицію, до якої увійшли шестеро жінок-палеонтологів, досить струнких, щоб пройти в щілину завширшки всього 18 сантиметрів. Під час експедиції вчені виявили останки кількох невеликих людиноподібних особин, чий вік становить близько 300 000 років. Відомо, що Homo naledi були близько 1,5 метра заввишки, ходили прямо, проте також були пристосовані й до лазіння, а їхній мозок ледь перевищував у розмірах апельсин.

Вчені вивчили камеру, проте так і не змогли зрозуміти, яким чином вони опинилися так глибоко в печерній системі. Не було виявлено слідів хижаків, які могли б перенести останки, а тому вчені подумали, що їх помістили в камеру навмисно. Автори дослідження стверджують, що кістки не були просто занесені в печеру, а акуратно розміщувалися у вискоблених заглибленнях і були засипані землею. При цьому камінь у руках дитини вважається доказом існування інструментів, а подряпини на стінах нібито є спробами образотворчого мистецтва.

Втім, жодне з тверджень, висунутих авторами дослідження, не вразило рецензентів. Усі вони сходяться в одному — наслідки поспішної публікації такої важливої знахідки, ймовірно, призведуть до дуже небезпечних наслідків, а тому не варто поспішати.

Зазначимо, що дослідження камери з останками все ще тривають, а тому Бергер сподівається отримати більше доказів, які змогли б переконати наукову спільноту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, всього один палець на руці змінив хід еволюції всього людства.