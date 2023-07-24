Давньоримські споруди з легенд: дослідники відкрили приховані прибережні скарби Ле Чезіне

Університет Саленто очолює інноваційний дослідницький проєкт, що зосереджується на узбережжі Ле Чезіне, розташованому в Італії. Проєкт має на меті вивчити підводні споруди, вперше виявлені ще у 2020 році. Цей 6-кілометровий природний заповідник привернув увагу археологів через своє потенційне історичне значення.

Використовуючи передові технологічні інструменти, такі як дрони, дистанційно керовані апарати (ROV) та фотограмметричну зйомку, попередні дослідження виявили переконливі докази існування затопленого порту та інших гостроцікавих споруд поблизу Сан-Джованні, пише HeritageDaily.

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Однією з визначних знахідок став фундамент пірса — неймовірної споруди довжиною близько 90 метрів. Ця споруда, розташована за 15 м від берегової лінії, знаходилася вздовж стародавнього берега на глибині 3,5 м під поверхнею води.

Пірс майстерно зроблений з великих блоків, зіставлених один з одним, мав незвичайні елементи, що нагадували тумби, зроблені з блоків у формі паралелепіпеда з характерною циліндричною стороною. На жаль, пірс постраждав від невблаганної руйнівної сили руху хвиль і зруйнувався

Дослідники відзначили, що дизайн цього підводного пірса має схожість із великим пірсом часів Адріана, розташованим на північ від широкої бухти Сан-Катальдо. Ба більше, неймовірний розвиток і техніка будівництва вказують на схожість з пірсом Адріана, але, можливо, він також існував до нього.

Ця споруда, розташована за 15 м від берегової лінії, знаходилася вздовж стародавнього берега на глибині 3,5 м під поверхнею води Фото: University of Salento

Паралельні та перпендикулярні лінії блоків, вирівняні далі від берега, викликали цікавість дослідницької групи. Наразі тривають дослідження, щоб з'ясувати, чи пов'язані ці блоки із затопленим пірсом і чи мають вони якесь додаткове значення.

Крім того, проєкт має на меті заглибитися у вивчення споруди, яку в народі називають "затопленим храмом". Однак серед дослідників зростає переконання, що ця споруда може бути залишками вежі маяка, що додає інтриги цьому місцю.

Дослідників приваблюють не лише підводні споруди, вони також звернули увагу на берегову лінію. Там вони задокументували серію висічених у скелях ям для зберігання та інші докази існування будівлі.

Попереднє датування вказує на те, що ця будівля потенційно може належати до епохи Римської республіки.

"Віднайдений порт"

У нещодавньому пресрелізі Університету Саленто йшлося, що збіг доказів як під водою, так і на суші, у поєднанні з цілісним підходом до ландшафтної археології, переконливо свідчить про існування значного портового комплексу в регіоні Ле Чезіне.

Раніше Фокус писав про відкопані капсули часу: археологи знайшли скарби 17-20 століть у Вінницькому монастирі.

А також ми розповідали про таємниці під храмом: археологи в Перу знайшли 3000-річний тунель у гірському комплексі.