Таємниці під храмом: археологи в Перу знайшли 3000-річний тунель у гірському комплексі

Перуанські археологи зробили дивовижне відкриття — підземний хід, відомий як "хід кондора". Він належить до стародавньої культури Чавін. Народ чавін, який процвітав понад тисячоліття тому, мешкав у високих Андах на висоті близько 3 000 метрів над рівнем моря.

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Відомі своєю архітектурною майстерністю, вони будували храми з граніту та вапняку, використовуючи складні дренажні системи для запобігання повеней. Крім того, археологічна культура Чавін прославилася своїми вишуканими скульптурами, виготовленими із золота. За оцінками, розкопаному коридору близько 3 000 років і, як припускають, він пов'язаний з підземними спорудами, пише The National.

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Розташована приблизно за 430 кілометрів на північ від Ліми, археологічна пам'ятка Чавін-де-Уантар є однією з найбільш значущих решток цієї стародавньої культури, що процвітала між 1 500 і 550 роками до нашої ери. Нещодавні знахідки в Чавіні пролили світло на прохід у південній частині храму, запечатаний, ймовірно, через вразливість конструкції. А проте цей загадковий шлях тепер дозволяє зазирнути в часи зародження культури Чавін.

Пронизаний релігійним значенням, комплекс Чавін-де-Уантар вирізняється безліччю різьблених тварин, серед яких ягуари та каймани. В основі цього архітектурного ансамблю лежить Лансон, священна кам'яна скульптура, розташована в лабіринті тунелів, з вигадливим зображенням гібридної людиноподібної істоти з ягуаром. Вважається, що віряни йшли тьмяно освітленими тунелями, що завершувалося глибокою зустріччю з Ланзоном, де відбувалися релігійні церемонії.

Вхід до проходу відкрили у травні минулого року, під час якого поряд з керамічною мискою виявили значний керамічний артефакт вагою близько 17 кілограмів, прикрашений головою і крилами кондора.

У стародавніх андських культурах кондор, як одна з найбільших пташиних істот, символізував владу і процвітання. Хоча археологи зі Стенфордського університету стверджують, що більша частина храмового комплексу залишається нерозкопаною, значний прогрес досягнуто завдяки дослідженню "ходу кондора". Спочатку команда використовувала камери, встановлені на роботах, щоб переміщатися по уламках, які колись перекривали прохід, тим самим зменшуючи ризик подальшого пошкодження стародавнього архітектурного дива.

Визнаючи його культурне та історичне значення, організація ООН з питань освіти, науки і культури, ЮНЕСКО, у 1985 році внесла Чавін-де-Уантар до списку світової спадщини.

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