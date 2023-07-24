Матеріал для фільмів жаху. Вчені досліджуватимуть венеціанський острів смерті (фото)

Поблизу Венеції розташований непримітний прямокутний острів з моторошним і загадковим минулим. Цей острів, названий Лазаретто, розбудували в епоху Відродження з єдиною метою — ізолювати та утримувати тих, хто страждав від чуми.

Влада заснувала карантинну колонію на острові в 1423 році. Протягом наступних століть вона залишалася важливою установою у Венеції, витримавши численні хвилі чуми протягом буремних 16-го і 17-го століть. На жаль, незліченна кількість людей загинула на цьому острові, і донині їхні рештки свідчать про похмуру історію, що розгорнулася на його 2,53 гектара землі, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Венеція, будучи успішним центром торгівлі та комерції, стикалося з підвищеною вразливістю до занесення та поширення інфекційних хвороб. У 1630 році стався спалах чуми, що призвів до втрати третини населення Венеції та Болоньї. Кількість смертей стрімко зростала, щодня забираючи сотні й сотні життів. Деякі дослідники навіть стверджують, що цей катастрофічний спалах був однією з причин значного занепаду Венеції з її високого статусу ренесансної наддержави.

У розквіт свого використання Лазаретто перебував під наглядом сотень міських чиновників, які намагалися підтримувати розумний рівень гігієни, попри обмежені медичні знання. Приміщення старанно провітрювали і очищали за допомогою диму трав і солоної води, а ті, хто мав справу з потенційно забрудненими предметами, старанно мили руки з оцтом, відомим своїми кислотними властивостями, що вбивають мікроби.

Нещодавно міждисциплінарна група дослідників з Університету Південної Флориди розпочала дослідження. У центрі їхньої уваги — майже 900 осіб, поховані на острові протягом трьох століть історії чуми. Вони сподіваються дослідити еволюцію збудника, відповідального за постійну загрозу, з якою стикалася Венеціанська Республіка.

Лазаретто знаходиться всього за декілька хвилин плавання від венеціанського Лідо і навпроти басейну Сан-Марко Фото: Chris 73/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Професор Роберт Тикот, відомий антрополог з Університету Південної Флориди, відзначив важливість цього дослідження: "Це вперше, коли ми можемо мати набір послідовностей ДНК патогенів, присутніх в одному місці, і паралельно спостерігати за змінами ДНК у місцевих популяціях. Так ми вперше можемо вивчати коеволюцію патогенів і людей, попри швидкі мутації сучасних вірусів або наявність вакцинованих людей".

Провідний генетик, доцент Рейс Цзян з Коледжу громадського здоров'я відзначив цінність острова в цьому дослідженні: "Цей унікальний карантинний острів може містити руйнівні збудники чуми, збудник сифілісу та збудник сибірської виразки, що передався від тварин. Вперше на ньому зафіксовано кілька патогенів, які співіснували в людських популяціях протягом трьох століть".

Вчені сподіваються, що їхні зусилля не лише розкриють таємниці темної історії острова, але й проллють світло на складні стосунки між людською цивілізацією та інфекційними загрозами, які визначали її розвиток протягом тривалого часу.

Раніше Фокус писав про таємну і заплутану історію острова Повелья.

А також ми розповідали, що спричинило найсмертоносніший день в історії.