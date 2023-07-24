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Секрети батька Тома Соєра та Гекльберрі Фінна: чиї привиди живуть в домі Марка Твена

Ася Небор-Николайчук
Фото: Вікіпедія | Сем'юел Ленґгорн Клеменс, відоміший як Марк Твен, вважається одним із найважливіших американських письменників, чий літературний доробок не втратив своєї актуальності до наших днів

Сем'юел Ленґгорн Клеменс, відоміший як Марк Твен, вважається одним із найважливіших американських письменників, чий літературний доробок не втратив своєї актуальності до наших днів. Однак в його домі, за словами очевидців, живуть не лише спогади і радісні історії.

Шедеври Марка Твена, такі як "Пригоди Тома Соєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна", а також численні інші твори, зокрема науково-популярні та публіцистичні, відіграли основоположну роль у формуванні ідентичності Сполучених Штатів. Дотепність і гумор Твена ще більше зміцнили його позицію як одного з найвидатніших гумористів країни, пише Grunge.

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З погляду плідності, літературний доробок Твена неймовірний, хоча він, зокрема, уникав специфічного жанру, який набув популярності в його часи — готичної фантастики. Цей жанр, що характеризується своїми відвертими макабричними та надприродними елементами, не зміг захопити Твена, за винятком одного помітного винятку: "Оповідання про привидів".

На диво, Твен підійшов до цієї історії з комедійним відтінком, грайливо пародіюючи сам жанр, який, на його думку, сприймався надто серйозно. Проте, попри своє легковажне ставлення до історій про привидів, сам Твен викликав інтерес у дослідників паранормальних явищ, насамперед через своє колишнє місце проживання в Хартфорді, штат Коннектикут

Між 1874 і 1891 роками Твен і його дружина, Олівія, жили в Хартфорді, частково приваблені заможним літературним товариством і захопливими природними краєвидами. У цьому будинку вони виростили трьох доньок — Олівію Сьюзен Клеменс (яку ніжно називали "Сьюзі"), Клару Ленгдон Клеменс і Джин Ламптон.

Однак їхнє щастя затьмарила трагічна втрата сина Ленґдона Клеменса, який помер від дифтерії у віці 19 місяців. Спустошена втратою, сім'я знайшла розраду в Сьюзі, яку вони дуже любили після трагедії.

Попри труднощі, сім'я Клеменсів жила заможно в Коннектикуті, а Твен у цей період написав кілька своїх найулюбленіших творів, серед яких "Гекльберрі Фінн" і "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура".

Однак хвороба кинула тінь на їхнє життя: у 1896 році у Джин діагностували епілепсію. Трагедія сталася ще раз, коли Сьюзі, якій було лише 24 роки, померла від спинного менінгіту в родинному будинку в Хартфорді. Всі ці події змусили сім'ю залишити Коннектикут.

Будинок-музей Марка Твена в Хартфорді
Фото: Вікіпедія

Сьогодні родинний будинок Клеменсів у Хартфорді перетворено на Будинок-музей Марка Твена, який щороку відвідують близько 100 000 осіб. Тут проводяться різноманітні заходи, присвячені життю і творчості видатного письменника.

Однак будинок Марка Твена здобув недобру славу місця, де нібито мешкають привиди. У книзі Стіва Кортні "Вони завжди будуть з нами" описано низку зустрічей із привидами в колишній резиденції Твена.

Відвідувачі повідомляли про запах сигарного диму в кімнатах, де куріння заборонено, пояснюючи це відомою звичкою Твена викурювати понад двадцять сигар на день протягом свого життя. Крім того, дехто стверджує, що був свідком того, як об'єкти рухалися в будинку за власним бажанням.

Ще моторошнішим є те, що відвідувачі розповідали про жінку в білій вікторіанській нічній сорочці, яка переходила з кімнати в кімнату. Дехто вважає, що це привид Сьюзі, який привертає увагу мисливців за привидами.

Зрештою в колишній резиденції Твена створили регулярні тури з привидами, що дозволяють допитливим людям досліджувати і, можливо, відчути таємничі явища з перших вуст.

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