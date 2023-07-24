Ізгой у світі природи. Вчені запевняють, що полуниця зовсім не ягода, а білі цятки на ній — не насіння

Дослідники зазначають, що полуниця насправді сповнена сюрпризів і зовсім не є ягодою чи плодом рослини.

Можливо, ви вже знаєте, що полуниця насправді зовсім не є ягодою, як ми вважали раніше. Схоже, що вона сповнена сюрпризів або, принаймні, покрита ними, пише IFLScience.

Річ у тім, що ці білі крапки, які всі ми бачили на поверхні полуниці, зовсім не є її насінням. Фактично вони називаються "сім'янками" і є плодами рослини, при цьому кожна з них містить всередині одне насіння. За словами дослідників, термін "сім'янка" відноситься до простих сухих фруктів, які виробляють багато різних видів квіткових рослин, зокрема лобода, гречка і коноплі.

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Учені попереджають, що полуниця не є плодом рослини і ягодою, тоді що ж це? Технічно вона являє собою сукупний фрукт із сімейства розоцвітих. До цієї категорії також належать малина та ожина, і всі вони разом належать до того ж сімейства, що й троянди.

Зазначимо, що термін "ягода" вважається розпливчастим у тому сенсі, що ним можуть називати будь-який м'ясистий плід, що містить кісточки. Але існує наукова класифікація — щоб називатися ягодою, плід має містити більше однієї насінини й складатися з:

зовнішньої шкірки (екзокарпія);

м'ясистої середини (мезокарпія);

внутрішньої оболонки, що містить насіння (ендокарпія).

Відомо, що ягоди утворюються з однієї зав'язі окремої квітки й складаються з двох окремих груп. Цитрусові належать до таксономічної групи гаперідій і класифікуються як видозмінені ягоди, тоді як родина гарбузових, зокрема гарбузи, кавуни та огірки, включає групу ягід пепос. Простими словами, грейпфрут, гарбуз, лайм і кавун технічно насправді є ягодами.

На відміну від справжньої групи ягід, полуниця насправді є набряклою тканиною судини, яка утримує на своїй поверхні плід, що несе насіння. Водночас на відміну від фруктів, коли квітка полуниці запилюється, плід не набухає, натомість набухає його тканина квітколожа, а сам справжній плід фактично розпадається на крихітні сухі насінинки. Однак сім'янки полуниці містять лише одне насіння, а тому технічно навіть їх не можна віднести до ягід.

Не менш цікавим фактом здається і те, що більшість рослин полуниці зовсім не вирощені з насіння: у міру свого розвитку вони випускають "бігуни", які є крихітними клонами полуниці. Ці бігуни вкорінюються і починають рости, щойно досягають землі. Дослідники зазначають, що незвичайний життєвий цикл полуниці свідчить про те, що вона об'єднана з іншими фруктовими ізгоями в категорії сукупних фруктів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали під мікроскопом полуницю і "невидимок", що на ній живуть.