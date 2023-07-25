"Комета із Зоряних воєн" вибухне під час повного сонячного затемнення: що відомо

Величезну комету, розміром з відому комету Галлея, яка має незвичайну форму, можливо буде побачити під час наступного повного сонячного затемнення.

Наступного року дуже яскравою астрономічною подією може стати поява комети 12P/Понса-Брукса в денному небі, коли її буде дуже добре видно на тлі перекритого Місяцем Сонця. І при цьому комета може вибухнути, пише Forbes.

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Комета 12P/Понса-Брукса за розмірами схожа на комету Галлея і її ширина становить приблизно 11 км. Це короткоперіодична комета, коли робить повний оберт навколо Сонця за 71 рік. Наступного разу вона підлетить на найближчу відстань до нашої зірки вже 21 квітня 2024 року.

У міру свого наближення до Сонця комети найчастіше збільшують свою яскравість через те, що ядро крижаного об'єкта нагрівається і відбуваються викиди в космос її речовини. Коли ж комети підлітають дуже близько до Сонця, то вони можуть навіть вибухнути, але це не завжди означає, що вони зникнуть, просто в космос полетить величезна кількість компонентів, які входять до їхнього складу.

Минулого тижня астрономи зафіксували збільшення яскравості комети 12P/Понса-Брукса в 5 разів, а це значить, що вже розпочався процес збільшення її газової оболонки через її наближення до нашої зірки.

Комета 12P/Понса-Брукса, яка має вигляд спалаху світла на тлі чорноти космосу і зірок, що виглядають як яскраві смуги. Цей знімок було зроблено 23 липня 2023 року Фото: Forbes

За словами вчених, ця комета має незвичайну форму, що нагадує підкову, а тому її порівнюють із зображенням космічного корабля "Тисячолітній сокіл". На ньому літав Хан Соло — один із головних героїв кінофраншизи "Зоряні війни".

Ця комета має незвичайну форму, що нагадує підкову, а тому її порівнюють із зображенням космічного корабля "Тисячолітній сокіл" Фото: Wikipedia

Вчені вважають, що спостережуване збільшення яскравості комети свідчить про те, що наступного року можна очікувати ще більш захопливу космічну подію. Зближення комети 12P/Понса-Брукса із Сонцем, коли вона вже перебуватиме дуже близько до нашої зірки, почнеться 8 квітня 2024 року. А в цей день очікується повне сонячне затемнення.

Зближення комети 12P/Понса-Брукса із Сонцем, коли вона вже буде перебувати дуже близько до нашої зірки, почнеться 8 квітня 2024 року. А цього дня очікується повне сонячне затемнення Фото: Forbes

Буквально на 5 хвилин Місяць повністю заблокує собою Сонце і день зміниться ніччю на цей короткий час. Саме тоді, як очікують науковці, поруч із короною Сонця можна буде побачити величезну комету, а поруч знаходитиметься ще й досить яскравий Юпітер. Астрономи вважають, що це буде перший раз, коли цю комету можна буде спостерігати вдень, а не вночі. І при цьому може статися вибух комети, який стане видно із Землі. Тобто по суті очікується, що викид речовини комети відбудеться якраз під час повного сонячного затемнення.

Але навіть у цей момент комета 12P/Понса-Брукса все ще буде не найяскравішою при спостереженні із Землі. Яскравість цього об'єкта значно збільшиться, коли комета підлетить найближче до Землі 2 червня 2024 року. За словами вчених, комета буде настільки яскравою, що буде схожа на зірку в нічному небі і при цьому її можна буде побачити неозброєним оком.

Фокус уже писав про те, що ще одна комета під назвою C/2023 A3 стане одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі восени наступного року.