Зустріли НЛО і перевертнів: які ще секрети приховує бастіон паранормальних явищ США

Глибоко в серці штату Юта лежить місце, яке стало захопливим центром надзвичайного. Відоме як ранчо Скінвокер, це місце обросло історіями про незрозумілі каліцтва тварин, людей, здатних змінювати свою форму, спостереження НЛО і навіть привидів.

Ці розповіді настільки незвичайні, що стали поштовхом до створення серіалу на History Channel під назвою "Таємниця ранчо Скінвокера". Однак, попри всю привабливість цих історій, питання залишається відкритим: які емпіричні докази підтверджують ці легенди? Відповідь напрочуд проста — жодних, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Назва ранчо походить з традиційного фольклору народу навахо, що проживає на південному заході США. Їхні легенди розповідають про злісних шаманів або злих відьом, відомих як перевертні, здатних змінювати форму і вселятися як у людей, так і в тварин. Вважається, що ці надприродні істоти випущені на місцеве плем'я Уте навахо і продовжують блукати землею.

У 1994 році ранчо знайшло нових власників — родину Шерманів. Вони прагнули зажити мирним і спокійним життям на цій землі. Однак спокій все пішло під укіс, згідно з розповіддю, через серію тривожних зустрічей з паранормальними явищами.

Сім'я стверджує, що бачила вовкоподібних істот, дивні вогні, що освітлювали небо, утворення, схожі на кола на полях, безтілесні голоси, що витали в повітрі, і численні випадки каліцтва худоби. Ці тривожні переживання врешті-решт спонукали Шерманів залишити свою власність у 1996 році, шукаючи розради в іншому місці.

Згодом загадкову землю придбав Роберт Бігелоу, багатий захоплений НЛО ентузіаст, який у 1995 році заснував Національний інститут відкриттів (NIDSCi), що займається фінансуванням досліджень у сфері надприродного.

Ранчо Скінвокер стало особистим ігровим майданчиком Бігелоу, і під час володіння NIDSCi вони теж стверджували, що пережили химерні події, подібні до тих, про які розповідали Шермани. Попри старанні зусилля, команда не змогла надати жодних конкретних доказів, які б підтверджували ці події.

Історія продовжується з цікавим поворотом, коли у 2016 році ранчо знову перейшло у власність інвестора в нерухомість Брендона Фугала (Brandon Fugal). Він надав знімальній групі History Channel доступ до ранчо для проведення амбіційних "розслідувань", представлених як наукова спроба обґрунтувати ймовірні події.

Хоча шоу виявилося захопливим для глядачів і викликало палкі дискусії в соціальних мережах, команда досі не надала жодних вагомих доказів на підтримку своїх тверджень.

Дехто стверджує, що навіть Пентагон зацікавився ранчо через його загадкові явища. Програма передової ідентифікації аерокосмічних загроз (ATTIP), ініційована в 2007 році тодішнім лідером більшості в Сенаті Гаррі Рідом, отримала значний бюджет у розмірі 22 мільйонів доларів на п'ять років для дослідження НЛО.

Хоча ATTIP припинила свою діяльність у 2012 році, захоплення американського уряду НЛО продовжилося, і його контролювала Спеціальна робоча група з вивчення непізнаних повітряних явищ (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

Цікаво, що попередня сім'я, яка проживала на цій території понад шість десятиліть до Шерманів, ніколи не повідомляла, як стикалася з чимось, що віддалено нагадує дивні та надзвичайні події, які відтоді стали пов'язувати з цим місцем. Схоже, що більшість ймовірних незвичайних явищ відомі лише Террі Шерману, який продовжував працювати на ранчо як доглядач.

Раніше Фокус писав, чиї привиди живуть в домі Марка Твена, батька Тома Соєра та Гекльберрі Фінна.

А також ми розповідали про Лінії Саджами. Вчені досі не можуть пояснити їхнє значення.