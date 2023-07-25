У Землю скоро вріжеться супутник ЄКА, але це буде унікальне падіння: це станеться вперше

Цього тижня Європейське космічне агентство вперше проведе контрольований спуск свого непрацюючого супутника в атмосферу Землі. Щоправда цей апарат не повернеться цілим.

У п'ятницю, 28 липня, має завершитися унікальний у своєму роді спуск космічного сміття в атмосферу Землі з подальшим його затопленням у водах Атлантичного океану. Європейське космічне агентство вперше проведе контрольоване падіння на Землю свого непрацюючого супутника Aeolus. Новий метод поводження з космічним сміттям може стати основою для майбутніх повернень таких самих апаратів на нашу планету, пише Space.

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Супутник Aeolus, створений у Європейському космічному агентстві (ЄКА), було запущено в космос ще 2018 року для вивчення земних вітрів. У принципі він став першим апаратом, який провів спостереження за поведінкою вітрів на Землі з космосу.

Основна місія супутника завершилася ще 2019 року, але він продовжував свою роботу ще протягом кількох років, аж поки вчені на початку липня цього року повністю не зупинили його роботу.

Ось уже майже місяць супутник Aeolus набирав швидкість і поступово знижувався в атмосферу Землі з висоти 320 км. 24 липня він перебував на висоті 280 км над поверхнею планети і почалося унікальне у своєму роді контрольоване повернення космічного сміття на Землю.

Науковці з ЄКА вперше вирішили випробувати новий метод повернення супутників, щоб точно розуміти куди саме вони впадуть на Землі. Це дуже важлива місія, адже на орбіті зараз обертається приблизно 2 тисячі неробочих супутників, які постійно падають на планету і здебільшого згорають в атмосфері, але деякі з їхніх уламків потенційно можуть впасти на населені райони.

Цього тижня Європейське космічне агентство вперше проведе контрольований спуск свого непрацюючого супутника в атмосферу Землі Фото: ESA

Хоча досі такі уламки не заподіяли жодної шкоди людям чи інфраструктурі, зростаюча кількість супутників може призвести до того, що такі інциденти все ж таки не виключені в майбутньому. Тому ЄКА вирішили вперше проконтролювати повернення свого супутника. Вчені вважають, що цей метод можна буде застосувати і до решти апаратів, що літають на орбіті.

Спочатку вчені послали супутнику, у якого залишилося ще трохи пального, команди, за допомогою яких він вийшов на еліптичну орбіту і знизився з висоти 280 км до 250 км.

У четвер, 27 липня супутник виконає ще одну серію маневрів, які призведуть до його зниження на висоту в 150 км. Заключним етапом цієї місії буде контрольоване зниження апарату на висоту в 100 км над поверхнею планети в п'ятницю, 28 липня. Увечері того ж дня почнеться стрімке падіння супутника у води Атлантичного океану, за яким уважно стежитимуть науковці.

Згідно із заявою ЄКА, навіть такий безпечний спуск апарату не означає, що він не повернеться на Землю цілим. Приблизно 80% супутника згорить в атмосфері, і лише частина, що залишилася, потоне в океані.

Нагадуємо, що зараз багато вчених покладають великі надії на новий космічний апарат NASA. Уже восени цього року цей апарат полетить до астероїда, який містить величезну кількість цінних металів, вартість яких оцінюють у квадрильйони доларів. Що це за місія і чим унікальний величезний астероїд, Фокус уже писав.