Зі швидкістю 30 000 км/год. До Землі летить небезпечний астероїд розміром із пасажирський авіалайнер

Згідно з прогнозами NASA, до нашої планети з величезною швидкістю наближається ще один великий навколоземний космічний камінь.

У NASA розкрили подробиці чергового зближення із Землею великого навколоземного астероїда, який має запаморочливу швидкість польоту. Чи варто вже починати переживати через це? Про це пише HiTech.

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Наразі вченим відомо про те, що в ближньому до нашої планети космосі літає приблизно 1,3 млн навколоземних астероїдів, які належать до різних груп таких космічних каменів. І ось один із них іде на зближення з нашою планетою з величезною швидкістю.

Вчені з NASA щодня стежать за найближчим до нас космосом, щоб або виявити нові астероїди, або ж спостерігати за траєкторією польоту вже відомих каменів. Адже багато з них є небезпечними для Землі, і будь-яка зміна їхньої траєкторії польоту може призвести до падіння астероїда на нашу планету.

Наразі вчені використовують новітні алгоритми розрахунку орбіт таких астероїдів, за якими вони обертаються навколо Сонця. Це дає змогу робити найточніші прогнози того, наскільки близько камені можуть підлетіти до Землі та яка ймовірність їхнього зіткнення з планетою.

Згідно з повідомленням NASA, до Землі летить астероїд під назвою 2018 BG5, виявлений 5 років тому. Його розмір оцінюють у 55 метрів, що можна порівняти із середнім розміром пасажирського авіалайнера.

Наразі астероїд 2018 BG5 мчить крізь космос із запаморочливою швидкістю, яка становить 30 тисяч км/год Фото: NASA

Цей астероїд належить до групи астероїдів під назвою Аполлони, які постійно перетинають орбіту Землі під час свого обертання навколо Сонця та можуть дуже близько підлітати до планети. Багато з них вважаються небезпечними для нас як через свій розмір, так і через своє місце розташування в космосі.

За словами вчених, зараз астероїд 2018 BG5 мчить крізь космос із запаморочливою швидкістю, що становить 30 тисяч км/год. Максимально близько до Землі цей астероїд перебуватиме в четвер, 27 липня. Це означає, що він має пролетіти повз планету на відстані 4,1 млн км.

Але великий розмір цього астероїда і його відносна близькість за космічними мірками від Землі роблять його потенційно небезпечним. Падіння такого астероїда як 2018 BG5 може завдати значної шкоди на місці падіння, хоча це не призведе до глобальної катастрофи. Учені вважають, що для того, щоб знищити все живе на Землі, потрібно, щоб у планету врізався астероїд завширшки не менш ніж 96 км.

Фокус уже писав про те, що скоро в Землю скоро вріжеться супутник ЄКА, але це буде унікальне падіння. Цього тижня Європейське космічне агентство вперше проведе контрольований спуск свого супутника, який не працює, в атмосферу Землі.

Також Фокус писав, що нещодавно стало відомо про те, що поруч із Землею пролетів небезпечний астероїд, але про це астрономи дізналися тільки за кілька днів після події.