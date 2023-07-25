Гетто на дні океану. На глибині знайдено невидиму лінію, що розколола тварин на два табори (фото)

Нове дослідження показує, що глибоко під поверхнею океану далеко не всі екосистеми влаштовані однаково.

Океан займає більшу частину поверхні нашої планети, проте дослідникам все ще занадто мало відомо про те, що відбувається в його найглибших точках. Нове дослідження вчених пролило світло на те, як дивовижно влаштоване життя в найглибших точках океану, пише Science Alert.

У цьому дослідженні вчені з Національного океанографічного центру Великої Британії виявили, що у найглибших регіонах океану насправді домінує один особливий вид організмів. Ба більше, вчені вважають, що глибоко в океані є "невидима лінія", яка розділяє організми на два табори.

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Цього разу міжнародна група дослідників зосередилася на вивченні абісальної рівнини, відомої як зона Кларіон-Кліппертон. Цей регіон простягається на 5 000 кілометрів дном Тихого океану між Мексикою і Кірибаті на глибині від 3 500 до 6 000 метрів. Вчені виявили, що на глибині близько 4 400 метрів більшість істот, що ховаються в темряві, мають м'які тіла, а молюски з твердими панцирами зустрічаються, як правило, лише вище цієї лінії.

Вчені досі не впевнені, чому це відбувається, але припускають, що це пов'язано з доступністю мінералів, з яких і будуються раковини. Автори дослідження вважають, що зроблене ними відкриття надалі дасть змогу допомогти нам захистити біорізноманіття від діяльності людини в цих і без того холодних, темних і не дуже привітних умовах.

За словами співавтора дослідження, еколога Еріка Сімон-Льєдо, спочатку абісальне морське дно вважали мало не "морською пустелею". Однак у міру розвитку глибоководних досліджень і технологій вчені виявили в цих екосистемах велике біорізноманіття, яке можна порівняти з системами на мілководді.

Деякі з тварин, що живуть на абісальному дні Тихого океану Фото: Nature Ecology & Evolution

Сьогодні технології розвинулися настільки, що вчені можуть віддалено досліджувати навіть найтемніші глибини океану, відкриваючи дивний блідий і м'який виворіт підводного світу. Автори дослідження використовували глибоководних роботів, щоб зібрати велику базу даних зображень абісальної рівнини.

Далі вчені ретельно каталогізували всіх тварин, яких змогли виявити на цих зображеннях розміром понад 10 міліметрів. Загалом їм вдалося проіндексувати понад 50 000 абісальних істот і виявили помітну різницю в типах тварин, які мешкали на більш дрібних і найглибших глибинах океану.

За словами Сімон-Л'єдо, вони з колегами були вельми здивовані, коли виявили глибоководну провінцію, в якій явно переважали м'які анемони і морські огірки. Паралельно з цим дослідники виявили неглибоку абісаль, де всюди виявилися м'які корали й тендітні зірки.

Крім того, автори дослідження виявили, що молюски з твердими мушлями не з'являлися нижче 4 400 метрів, при цьому абсолютно всі види абісального життя населяли перехідну зону між двома цими регіонами. Автори дослідження вважають, що ця певна глибина пов'язана з глибиною карбонатної компенсації.

Не секрет, що тверді оболонки утворюються з карбонату кальцію, який опускається через океан з поверхні. Однак нижче певної глибини залишається недостатньо карбонату кальцію, що в результаті призводить до його нестачі на морському дні, який врешті-решт поглинається фауною з твердим панциром.

Автори дослідження зазначають, що все це є свідченням крихкого балансу в біорізноманітті глибоководних районів океану, який може бути легко порушений внаслідок низки чинників, зокрема:

підкислення океану;

зміна клімату;

глибоководний видобуток корисних копалин.

Дослідники вважають, що отримані ними результати відображають набагато вищу екологічну неоднорідність у кількох масштабах, ніж очікувалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили детальну карту морського дна найбільшого морського каньйону.