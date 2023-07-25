Недалеко від нас з'явиться планета, схожа на Землю: виявлено воду поруч із зіркою

У зоряній системі, де було вже виявлено незвичайне явище, телескоп Вебб знайшов воду в протопланетному диску недалекої зірки. Це означає, що тут може з'явитися така сама, як Земля планета.

Учені, які опублікували результати свого дослідження в журналі Nature, проаналізували нові дані спостережень космічного телескопа Вебб за зіркою PDS 70 та її протопланетним диском. Завдяки цьому астрономи виявили наявність води в цьому диску, де формуються планети, а отже шанси виявити схожу на Землю планету збільшуються, пише Space.

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Нагадуємо, що нещодавно вчені заявили про те, що навколо зірки PDS 70 на одній орбіті можуть обертатися одразу дві планети, що є першим подібним випадком в історії спостережень за космосом, як уже писав Фокус.

Багато води біля зірки PDS 70

Тепер же було оголошено про нове відкриття. Виявилося, що в протопланетному диску зірки PDS 70 ближче до його центру знаходиться велика концентрація води у вигляді пари. Температура цієї пари становить приблизно 330 градусів Цельсія.

Таким чином, учені припускають, що кам'янисті планети, схожі на Землю, можуть уже під час свого формування мати воду у своєму складі, а це змінює уявлення про процес отримання води такими планетами.

Наразі вважається, що Земля отримала воду завдяки зіткненню з крижаними астероїдами та кометами, невдовзі після її формування мільярди років тому.

Схожа на Землю планета

Але водяна пара, виявлена в центрі протопланетного диска зірки, знаходиться саме там, де з'явилася і Земля, тільки в Сонячній системі. Тобто тут потенційно може з'явиться схожа на Землю планета, яка до того ж може з часом стати населеною.

Зірка PDS 70 трохи менша, ніж Сонце, у неї нижча температура і вона майже в 10 разів молодша за нашу зірку. Тобто вона в чомусь дуже схожа на Сонце і навколо неї формуються планети.

У зоряній системі, де було вже виявлено незвичайне явище, телескоп Вебб знайшов воду в протопланетному диску недалекої зірки Фото: space.com

Ученим уже відомо про наявність тут двох планет газових гігантів, але існує висока ймовірність появи кам'янистих світів, тобто планет схожих на Марс або Землю. Сама ж зоряна система розташована відносно недалеко від нас — на відстані в 370 світлових років.

Нове відкриття багато що змінює в уявленні про космос

За словами вчених, вони вперше виявили воду в протопланетному диску віком 5,4 млн років, адже раніше вважалося, що воду тут знайти не можна, адже випромінювання зірки її майже всю знищує. Тепер уже вчені мають намір провести спостереження за подібними зірками та їхніми протопланетними дисками, щоб зрозуміти, чи є дана зоряна система унікальною у своєму роді, чи ні. Якщо з'ясується, що вода може дійсно від самого початку бути основою для формування кам'янистих планет, то це багато що змінить в уявленні про еволюцію цих світів, зокрема й Землі.

Навіть результати нового дослідження вказують на те, що кам'янисті планети з водою можуть існувати по всій галактиці, а там, де є вода, там може бути і життя.

Астрономи виявили наявність води в диску, де формуються планети, а отже шанси виявити схожу на Землю планету збільшуються Фото: The Conversation

Як тут з'явилася вода?

Учені вважають, що вода у вигляді пари у внутрішній частині протопланетного диска зірки PDS 70 могла залишитися після руйнування багатої на воду туманності, з якої утворилася зірка. А космічний пил там, де мали б з'явитися кам'янисті планети, міг захистити цю воду від випромінювання зірки. З іншого боку, водень і кисень могли з'єднатися разом, щоб сформувати водяну пару на краю протопланетного диска, і вона потім перемістилася ближче до зірки.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили в 120 світлових роках "суперземлю", яка на 50% більша за нашу планету. Планета обертається навколо своєї батьківської зірки кожні 4,8 дня.