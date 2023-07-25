Розміром із дитину і з людськими зубами: у ставку Оклахоми спіймали дуже дивну рибу (фото)

Дослідники зазначають, що життя цих дивовижних істот оповите безліччю міфів, а дехто й зовсім запевняє, що вони "полюють у ставках на яєчка".

Мабуть, повідомленнями про рибу з зубами навряд чи можна здивувати. Багато хто з нас виріс на історіях про те, що піраньї, випущені у відкриту водойму, можуть стати справжньою проблемою. Проте, історії про риб паку ніколи не зможуть набриднути, пише IFLScience.

Представники цього виду знову і знову з'являлися на обкладинках ЗМІ, химерно виблискуючи своєю посмішкою з людськими зубами. Часом про них писали такі небилиці, ніби ці риби у ставках кусають чоловіків за геніталії. Утім, чи варто казати, що ця інформація не відповідає дійсності і є всього лише "страшилкою" — насправді риби паку зовсім не хижі, а травоїдні.

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Цього разу риба паку з дивовижною посмішкою знову з'явилася в пресі — цього разу її виявив у ставку 11-річний житель Оклахоми Чарлі Клінтон. Хлопчик гуляв біля ставка за будинком, де вони з сім'єю звикли ловити тільки окунів і сомів, коли йому вдалося вивудити щось дивовижне з "людськими зубами".

Зазначимо, що паку є групою прісноводних риб, які мешкають у Південній Америці. Вони пов'язані з піраньями й в них справді є зуби, проте вони радше комічні, ніж страхітливі. Дослідники вважають, що паку опинився в Оклахомі через недбале ставлення людини: імовірно, спочатку він жив удома в акваріумі, а потім його просто викинули в ставок, коли він виріс із нього. На жаль, це вельми звичайна практика, коли "золоті рибки" розміром з 10-річну дитину, з'являються в дуже несподіваних місцях.

Паку — не єдина риба, у якої розвинулися людські зуби Фото: Wikimedia Commons

Вчені зазначають, що надані самі собі паку можуть стати у ставку справжніми гігантами. Маючи достатньо місця і ресурсів, вони здатні досягати в довжину близько 1 метра і досягати ваги у 20 кілограмів. Їхні гігантські розміри та зуби, вельми схожі на людські, змусили багатьох повірити, що вони насправді можуть бути небезпечними. Однак правда така, що попри репутацію тих, хто відкушує чоловікам у ставках яєчка, ці риби насправді є травоїдними та не несуть загрози людині.

Вищезгаданий випадок з укусом яєчка стався 2001 року, коли у Папуа-Новій Гвінеї паку вкусив плавця. Насправді вчені зазначають, що представники цього виду еволюціонували, щоб їсти фрукти — у результаті в них з'явилися зуби, здатні розчавити насіння.

Зазначимо, що людські зуби розвинулися і в інших місцях тваринного царства, наприклад, у вівцеголових риб, які використовують їх для подрібнення мушель молюсків і ракоподібних. Молоді особини цього виду не мають таких зубів і харчуються м'якою їжею, наприклад, черв'яками. Однак із віком вони стають більшими, а їхні зуби дедалі більше виступають — унаслідок цього вони можуть використовувати їх, щоб подрібнити тверді панцири.

Раніше Фокус писав про те, що рибалка показав моторошні фото риби з дивним пучком, що стирчить із рота.