Проковтнула крихітку Ктулху. Рибалка показав моторошні фото риби з дивним пучком, що стирчить з рота (фото)

На кадрах видно загадкову істоту з очима-намистинками й чимось огидним, що звисає у неї з рота.

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Океан сповнений химерних жителів, але часом рибалкам на траулері вдається виловити з глибин морів дійсно щось гротескне і вельми жахливе. Так, цього разу рибалка Роман Федорцов, який працює на траулері в північно-західній частині Росії, виловив із колегами сітями щось справді дивовижне, пише Daily Mail.

Дослідникам поки складно визначити який саме тип риби був виловлений рибалками, проте відомо, що цей мешканець морів має дуже довге тіло і короткі плавці, схожі на донні годівниці.

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Також увагу привертають відносно невеликі білі очі-намистинки, але найдивовижнішим є загадковий пучок, який буквально звисає у риби з рота. Вигляд у здобичі рибалок такий, ніби риба на дні океану проковтнула щось, схоже на дитинча Ктулху.

Втім, такому незвичайному зовнішньому вигляду здобичі є й інше, просте пояснення. По-перше, дивний зовнішній вигляд міг бути викликаний мутацією, по-друге, що ймовірно, її просто вивернуло навиворіт після підйому з великої глибини.

Риба виглядала так, ніби проковтнула крихту Ктулху Фото: rfedortsov_official_account/Instagram

Зазначимо, що це не єдина знахідка, якою поділився рибалка у своєму Instagram-акаунті. Раніше він уже публікував дуже дивних мешканців морів, які зустрілися йому в Норвезькому та Баренцевому морях, а також тих, хто був викинутий на берег з Атлантичного океану.

Рибак також розповів, що насправді не так часто вдається виявити щось дивовижне у тралових мережах. Втім, він також додав, що майже будь-якого морського жителя можна сфотографувати таким чином, щоб він здавався монстром з найвіддаленіших глибин.

Він також зазначає, що, як правило, більшість вилову тралових мереж, помирають, поки їх підіймають з глибин на поверхню моря. Річ у тому, що більшість риби просто не витримує різниці тиску. Далі промислову рибу переробляють, а нехарчовий улов переробляють на рибне борошно.

Раніше Фокус писав про щупальця Ктулху або пеніс кита: дивна знахідка на австралійському пляжі розбурхала світ.