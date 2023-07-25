Масштабне давньоримське кладовище в Газі: археологи виявили понад 125 гробниць (фото)

Нещодавно на території Гази зробили дивовижне археологічне відкриття. Минулого року археологи, які працювали на 2000-річному римському кладовищі, розкопали щонайменше 125 могил, багато з яких досі містять напрочуд добре збережені скелети.

Історичне значення Гази як важливого торгового вузла для стародавніх цивілізацій добре задокументоване, зокрема, зв'язки з давніми єгиптянами, філістимлянами, згаданими в Біблії, та Римською імперією. Попри багату спадщину, місцеві археологи стикалися з проблемами через брак фінансування, що часто призводило до перепоховання їхніх знахідок, пише Reuters.

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Однак розкопки цього конкретного місця стали можливими за сприяння французьких організацій. Фадель Аль-Аутул, експерт Французької школи біблійних і археологічних досліджень, який курирує проєкт, висловив своє захоплення значенням виявленого некрополя. Він зазначив, що це відкриття знаменує собою перший випадок в історії Палестини, коли виявлено кладовище такого масштабу, що налічує неймовірні 125 гробниць.

Ба більше, два свинцевих саркофаги, знайдені на цьому місці, є безпрецедентними в археологічній історії Гази. Один із цих саркофагів може похвалитися складними декоративними елементами з виноградними мотивами, в той час як інший демонструє зображення дельфінів.

Збереження цих знахідок складне завдання, тому експерт закликав до фінансування, щоб захистити історичну цінність цього місця від руйнівного впливу часу.

Відкриття кладовища породило надію, що воно може стати популярним туристичним місцем у майбутньому. З огляду на це запропоновано ідею створення музею для демонстрації відкопаних реліквій, щоб привабити відвідувачів та ентузіастів оцінити історичне багатство, поховане під землею Гази.

Процес розкопок непростий, в ньому брали участь щонайменше 25 інженерів і техніків, які, попри високу температуру, копали, просіювали землю і дбайливо зберігали делікатні скелетні останки.

Джамаль Абу Рейда, генеральний директор Міністерства старожитностей Гази, підкреслив важливість цієї знахідки для палестинського народу. Відкриття поглиблює коріння зв'язку палестинців із землею, що сягає тисячоліть, зміцнюючи їхню тривалу історичну присутність у регіоні.

Зрештою відкриття давньоримського кладовища в Газі є свідченням історичної значущості регіону і дає змогу зазирнути в його багате минуле. Виявлення 125 гробниць, а також безпрецедентна знахідка двох свинцевих саркофагів, прикрашених складними мотивами, підкреслює необхідність фінансування для збереження цих безцінних реліквій.

На тлі викликів, спричинених триваючою економічною блокадою і політичними складнощами, надія на перетворення цього місця на майбутню туристичну атракцію і музей залишається маяком для збереження і вшанування культурної спадщини Гази.

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