Рідко — погано, як і часто: вчені розповіли, як часто людині потрібно приймати душ

Дослідники зазначають, що на це питання не так-то просто знайти однозначну відповідь, проте уникнення душу шкідливе для здоров'я, як і нав'язливе бажання ходити у нього постійно.

Здавалося б, прийняття душу — не може бути аж надто складним процесом, проте вчені запевняють, що не так вже й просто вирахувати оптимальну кількість разів відвідування ванної кімнати для людини. Насправді це залежить від безлічі факторів, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що навіть географічне положення також може впливати на те, як часто ви приймаєте душ. Наприклад, за даними Harvard Health Publishing, дві третини США приймають душ щодня, понад 80% австралійців також вважають за краще приймати душ щодня, тоді як у Китаї лише близько половини людей приймають душ лише двічі на тиждень.

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Учені зазначають, що оптимальна кількість відвідувань душу насправді залежить від низки чинників, зокрема від наявності тренувань, особливостей робочого середовища тощо — загалом нюансів, які впливають на запах, який ви випромінюєте.

Якщо приймати душ занадто часто

Занадто часті лазневі процедури насправді не такі вже й корисні для нашого здоров'я. По суті, вони можуть призвести до подразнення. Річ у тім, що в нашому тілі є безліч вірусів, бактерій і мікробів, які й утворюють наш мікробіом. Однак деякі з них насправді надзвичайно важливі для нашого здоров'я.

Деякі попередні дослідження показали, що занадто часте прийняття душу може порушити природний мікробіом людини, що фактично завдасть шкоди здоров'ю нашої шкіри. У результаті це може призвести до свербіння і сухості шкіри, внаслідок чого бактерії та алергени можуть у неї проникнути, що призведе до алергічних реакцій і шкірних інфекцій.

Так, прийняття душу з жорсткими шампунями та милом може позбавити наше тіло корисних мікробів і натуральних олій, що в результаті може завдати нам багато клопоту в майбутньому. Крім того, вважається, що деякі поширені шкірні захворювання можуть бути спричинені порушенням мікробіома людини.

Наприклад, деякі педіатри та дерматологи рекомендують не купати дітей щодня. Це пов'язано з тим, що людська імунна система потребує стимуляції від бруду, нормальних мікроорганізмів і впливу навколишнього середовища. Усе це дає змогу нашому організму створювати захисні антитіла та зміцнювати імунну пам'ять. У результаті занадто часте приймання ванни й душу може знизити здатність нашої імунної системи виконувати свою роботу.

Якщо приймати душ занадто рідко

Водночас недостатня кількість прийняття душу може призвести до того, що неприємний запах просто поширюватиметься навколо вас. Однак навіть це ще не все, недостатня кількість душу у вашому житті також може призвести до таких проблем, як лупа через дріжджі в сальних залозах — вони розмножуються і подразнюють шкіру голови; також можуть з'явитися прищі через бруд і змертвілу шкіру, що забиває пори. Крім того, цьому сприяє накопичення природного жиру на шкірі, що спричиняє надмірний ріст бактерій, а це також призводить до прищів та екземи.

Як часто потрібно приймати душ

На жаль, дослідники не можуть назвати точну кількість разів, скільки нам варто було б відвідувати душ. Деякі експерти вважають, що люди повинні приймати душ щодня, в той час, як інші впевнені — більшості людей достатньо приймати душ не більше 23 разів на тиждень. Звісно, кількість разів має варіюватися залежно від ситуації на роботі та в рутині.

При цьому деякі дослідники радять приймати душ не більше 3-4 хвилин, приділяючи особливу увагу пахвам і паху. Водночас вода не має бути занадто теплою, а вам краще використовувати продукти, призначені для чутливої шкіри, а також уникати засобів із сильним запахом. Крім того, вчені говорять про необхідність зволоження шкіри після кожного приймання душу.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.