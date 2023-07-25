Американські гірки завдовжки 750 км: під крижаним щитом Гренландії розташована дивовижна стародавня земля

Дивний світ виявили дослідники під кілометровою товщею гренландського льоду — це проливає світло на далеке минуле нашої планети.

Близько 80% Гренландії вкрито неймовірно товстим крижаним щитом і під ним ховаються неймовірні загадки історії нашої планети. Тепер дослідники вважають, що їм вдалося зазирнути трохи у цю "загадкову кролячу нору" і вивчити давно загублену землю, заховану під льодами, пише IFLScience.

Поряд із давно загубленими горами та скелястими каньйонами світ під крижаним щитом Гренландії дає дослідникам безпрецедентну інформацію про далеке минуле нашої планети. Відомо, що Гренландія є найбільшим островом у світі, його площа становить близько 2,17 мільйона квадратних кілометрів, що втричі перевищує площу штату Техас (США), наприклад.

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Дані Національного центру даних по снігу і льоду свідчать про те, що тільки 410 тисяч квадратних кілометрів цієї поверхні насправді вільні від льоду. Тобто крижаний щит Гренландії простягається на 1,7 мільйона квадратних кілометрів, водночас у найтовстішому місці його крижаний покрив сягає заввишки понад 3 кілометри.

Зазначимо що гренландський крижаний щит є другим за величиною крижаним щитом у світі, фактично він поступається лише антарктичному крижаному щиту на полярно протилежному боці планети. Вчені зазначають, що під крижаним покривом Гренландії, як і в Антарктиді, знаходиться суша, на відміну від Арктики, яка являє собою лише лід, що плаває в морі.

Дослідники зазначають, що під гренландськими льодами розташована загадкова земля, яка приховує запаморочливі геологічні структури, наприклад, найбільший у світі каньйон під назвою Гранд-Каньйон. Цей неймовірно величезний каньйон Гренландії має довжину понад 750 кілометрів і глибину близько 800 метрів, а його ширина сягає близько 10 кілометрів. Вчені вважають, що цей каньйон, ймовірно, був висічений колосальною річкою, що протікала в цьому районі близько 4 мільйонів років тому.

Крім того, дослідники виявили тут свідчення життя рослин. Ще 1966 року американські військові взяли тут зразок керна, прорубавши майже 1,6 кілометра льоду на північному заході Гренландії — вдалося добути керн заввишки в 4,5 метра.

Лише через десятиліття зразок був наново вивчений і дослідники виявили в ньому гілки, листя і навіть єдині у своєму роді викопні рослини. Усе це стало підтвердженням того, що близько 400 000 років тому більша частина Гренландії насправді була вільна від крижаних кайданів і, ймовірно, вкрита ялиновими лісами й чагарниковою тундрою.

Автори дослідження вважають, що протягом наступного століття у людства є всі шанси знову побачити Гренландію звільненою від крижаних кайданів. На жаль, це не дуже добре для людей і планети загалом. Дослідники вважають, що протягом наступних десятиліть Гренландія неминуче втрачатиме свій лід, а це призведе до підняття рівня моря — унаслідок цього на нас чекають руйнування і перерозподіл по всій Землі.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення.