Порушує стандартну модель космології: у далекій галактиці не виявлено важливої складової

Учені вважають, що в одній із галактик немає найважливішого компонента, необхідного для еволюції галактик.

Відповідно до сучасної стандартної космологічної моделі під назвою Модель Лямбда-CDM у Всесвіті переважає темна матерія. І навіть невелика її кількість має міститися у складі всіх галактик. Але згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astronomy & Astrophysics, в одній із галактик темної матерії або дуже мало, або взагалі її там немає. Нове відкриття порушує загальноприйняті космологічні правила, пише ScienceAlert.

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Наразі заведено вважати, що тільки 15% маси всього Всесвіту становить звичайна матерія, а все інше — це темна матерія. Прямих свідчень її існування все ще немає, але астрофізики змогли вивчити її вплив на поведінку та еволюцію галактик. Тобто одним із головних компонентів таких структур має бути темна матерія. Але вчені вважають, що галактика під назвою NGC 1277 (вона розташована за 240 млн світлових років від Землі) має або дуже мало темної матерії, або її немає взагалі.

З огляду на той факт, що ця галактика за масою в кілька разів більша за Чумацький Шлях, відсутність тут темної матерії є одночасно і великою проблемою, і великою загадкою. Адже Модель Лямбда-CDM показує, що темна матерія відігравала і відіграє найважливішу роль в еволюції всіх галактик.

Галактика NGC 1277, фотографію зробив космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Згідно з теорією, ця невидима безпосередньо матерія виникла незабаром після Великого вибуху й утворила своєрідні гало, усередину яких притягалися щільні згустки газу, що й призвело до появи перших зірок і галактик. Вважається, що темна матерія відповідає за обертання галактик і її вплив можна бачити також у взаємодії між зірками та міжгалактичним середовищем.

Як показали спостереження за галактикою NGC 1277, лише 5% всієї маси цього об'єкта становить темна матерія, хоча інші спостереження говорять про те, що цієї речовини тут взагалі може не бути. Учені вважають, що галактика NGC 1277 і їй подібні є залишками гігантських галактик, які з'явилися незабаром після Великого вибуху.

Однією з причин можливої відсутності темної матерії вчені називають гравітаційну взаємодію цієї галактики з міжгалактичним середовищем всередині скупчення галактик. Тобто ці процеси могли видалити темну матерію з NGC 1277. З іншого боку, темна матерія могла зникнути під впливом зіткнення окремих компонентів гігантської галактики під час формування цього об'єкта.

У найближчому майбутньому будуть проведені нові спостереження, які або підтвердять факт відсутності темної матерії, або ні Фото: EarthSky

У найближчому майбутньому буде проведено нові спостереження, які або підтвердять факт відсутності темної матерії, або ні.

Астрофізики також хочуть знайти рішення ще однієї загадки, пов'язаної з галактикою NGC 1277. В її центрі знаходиться величезна чорна діра, маса якої становить 17 млрд мас Сонця. А це більше, ніж у 4000 разів більше, ніж маса чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Можливо чорні діри також мають якийсь стосунок до темної матерії, про який ще належить дізнатися.

Подальші результати цього дослідження можуть або довести, що темна матерія в цій галактиці все ж таки є, або ж учені неправильно розуміють гравітацію, описану в загальній теорії відносності Ейнштейна.

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